Rutte: kabinet met CDA en D66, Klaver: GroenLinks wil regeren

D66 wil regeren met GroenLinks D66-leider Alexander Pechtold vindt dat er als eerste geprobeerd moet worden een kabinet te vormen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Dat zei Pechtold maandag na zijn gesprek met verkenner Schippers. In zo'n kabinet zitten "de grootste partij en de grootste winnaars van de verkiezingen", aldus Pechtold. Met een coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks wordt volgens Pechtold het "progressieve midden aan beide kanten ondersteund". Dat D66 het liefst met GroenLinks gaat regeren, en niet de ChristenUnie, is logisch. Op die manier is D66 niet de enige progressieve partij in een coalitie en op thema's als klimaat, onderwijs en vluchtelingen staan D66 en GroenLinks dicht bij elkaar. Pechtold zette de brief die hij aan Schippers overlegde op Facebook: Foto ANP / Jerry Lampen

Buma: kabinet zonder VVD buitengewoon onlogisch CDA-leider Sybrand van Haersma Buma vindt het formeren van een kabinet zonder de VVD, wat de eerste voorkeur van GroenLinks is, "buitengewoon onlogisch". Dat zei Buma maandag na zijn gesprek met verkenner Schippers. "Het is onlogisch met deze uitslag een kabinet zonder de grootste partij te vormen", zei Buma. De CDA-leider vindt daarom dat er een informateur van VVD-huize moet worden aangesteld.

Foto ANP / Jerry Lampen Het CDA wil net als de VVD een kabinet dat in beide Kamers een meerderheid heeft. Of het CDA naast VVD en D66 het liefst met GroenLinks of de ChristenUnie wil regeren, wilde Buma niet zeggen. Hij vindt dat het nu aan de verkenner is te kijken welke partijen op basis van hun programma's en inzet het beste een kabinet kunnen vormen. Buma zei eraan te hechten dat de vier deelnemende partijen "hetzelfde gevoel hebben bij een coalitie". Buma benadrukte dat thema's als de arbeidsmarkt, normen en waarden en immigratie voor het CDA belangrijke thema's zijn. Of hij denkt dat een coalitie met CDA en GroenLinks haalbaar is, zei Buma dat "dit zal moeten blijken".

Klaver wil 'christelijk progressief' kabinet Als het aan GroenLinks ligt komt er een "een christelijk progressief" kabinet, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver na zijn gesprek met verkenner Edith Schippers. Alle opties moeten volgens Klaver worden bekeken, en dus ook, zo benadrukte hij, die zonder de VVD. Die partij sluit hij niet uit, al zei hij wel er weinig voor te voelen met de VVD in een coalitie te stappen. Prioriteiten zijn voor Klaver het tegengaan van ongelijkheid, het aanpakken van klimaatverandering en een humaan vluchtelingenbeleid.

Klaver en Asscher reageren op voorstel linkse samenwerking Maandagochtend pleitte demissionair minister Ronald Plasterk er in een ingezonden brief in De Volkskrant voor dat de PvdA-fractie zich bij GroenLinks van Jesse Klaver zou aansluiten. Voorafgaand aan zijn gesprek met verkenner Edith Schippers reageerde Klaver op de suggestie. Klaver zei "met interesse" kennis te hebben genomen van het pleidooi van Plasterk, maar de discussie vooral bij de PvdA zelf te willen laten. "Dat lijkt me beter voor iedereen", aldus Klaver. Ook zei Klaver niet te denken dat het de laatste keer is geweest dat de mogelijkheid van een groot links blok wordt geopperd. Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher reageerde maandag op de suggestie van Plasterk. Op Twitter benadrukte hij samenwerking weliswaar belangrijk te vinden, maar dat de PvdA de kiezer "vanuit eigen kracht zal vertegenwoordigen". LodewijkA Lodewijk Asscher Samenwerking met links is belangrijk, maar de PvdA zal de PvdA-kiezers vanuit eigen kracht vertegenwoordigen 20 maart 2017 @ 08:16 Volgen

Rutte wil 'stabiel meerderheidskabinet' met in elk geval CDA en D66 Als het aan VVD-leider Mark Rutte ligt, stapt zijn partij in een kabinet met in elk geval het CDA en D66. Dat zei Rutte maandag na afloop van zijn gesprek met verkenner. Rutte zei dit "gezien de verkiezingsuitslag" logisch te vinden. Hij zei verder te hopen op een "stabiel meerderheidskabinet met draagvlak in beide Kamers". Het huidige, demissionaire kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer waardoor er steeds naar de oppositie moest worden gekeken om maatregelen door de Senaat te loodsen. Een combinatie van VVD, CDA en D66 heeft in geen van beide Kamers een meerderheid. Over een mogelijke vierde coalitiepartner (GroenLinks of de ChristenUnie bijvoorbeeld) liet Rutte zich maandag niet uit. Wel herhaalde hij dat hij de PVV uitsluit als coalitiepartner. Ook benadrukte de demissionaire premier een paar punten waar een nieuw kabinet volgens hem werk van moet maken: lastenverlichting voor de middenklasse in combinatie met een belastingherziening, de energietransitie en investeringen in ouderen- en verpleegzorg. Klaver: GroenLinks wil regeren

Foto ANP / Jerry Lampen GroenLinks-leider Jesse Klaver, die maandag als tweede op gesprek ging bij Schippers, zei voorafgaand aan dat gesprek dat hij "natuurlijk" wil dat GroenLinks gaat regeren. Of hij denkt er met de VVD uit te kunnen komen weet hij nog niet. Klaver benadrukt dat de inhoudelijke verschillen tussen VVD en GroenLinks groot zijn, maar "iedereen kan veranderen". "We gaan kijken wat er mogelijk is", zei Klaver.

Schippers wordt geen minister in nieuw kabinet Ze leidt als verkenner de weg naar een nieuw kabinet, maar zelf zal Edith Schippers niet in dat kabinet plaatsnemen. Dat zei de demissionair minister van Volksgezondheid maandagochtend voorafgaand aan de reeks gesprekken met fractieleiders die ze vandaag voert tegen aanwezige journalisten. "Ik vind het zelf ook bijzondere dag want ik zal zelf geen deel uitmaken van het volgende kabinet", aldus Schippers. Schippers kwam in 2003 voor de VVD in de Tweede Kamer en was van 2006 tot 2010 vicevoorzitter van de fractie onder Mark Rutte. In 2010 werd ze minister van Volksgezondheid in het kabinet Rutte I, om in het tweede kabinet van Rutte in 2012 op dezelfde positie terug te keren. Deze verkiezingen stond Schippers al niet op de kandidatenlijst van de VVD. Nu ze aangeeft ook geen minister te willen worden, verdwijnt ze na de formatie dus naar alle waarschijnlijkheid uit Den Haag. Lees ook: Verkenner Schippers: onafhankelijk en zeer ervaren

Vijf do's en don'ts voor de formatie Met de verkenningsgesprekken van Schippers kan het formatieproces maandag echt beginnen. Hoe de komende tijd eruit gaat zien? Dat blijft gissen, schreef politiek redacteur Annermarie Kas dit weekend al. Onderhandelingen lopen namelijk altijd anders dan gedacht. Gemiddeld duurt het proces drie maanden, maar korter of véél langer kan net zo goed. Eigenlijk is er voor de komende formatie maar één ding dat vaststaat: Mark Rutte zal alle koekjes opeten. Lees ook: Vijf do’s en don’ts voor de regeringsformatie

Fractievoorzitters gaan langs bij verkenner Edith Schippers Vorige week donderdag werd demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) benoemd tot verkenner voor een nieuw kabinet en maandag begint zij met haar gesprekken. In principe worden de gesprekken gehouden in volgorde van grootte, maar om agendatechnische redenen wordt daar soms vanaf geweken. Zo hebben PVV-leider Geert Wilders en GroenLinks-leider Jesse Klaver van plek gewisseld. Als eerste ontvangt Schippers zometeen om 08.30 uur VVD-lijsttrekker Mark Rutte, waarna de rest van de dag er, onder voorbehoud, als volgt uitziet: 09.15 uur: Jesse Klaver van GroenLinks

10.00 uur: Sybrand Buma van het CDA

10.45 uur: Alexander Pechtold van D66

11.30 uur: Geert Wilders van de PVV

13.15 uur: Emile Roemer van de SP

14.00 uur: Lodewijk Asscher van de PvdA

14.45 uur: Gert-Jan Segers van de ChristenUnie

15.30 uur: Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren

16.15 uur: Henk Krol van 50Plus

17.00 uur: Kees van der Staaij van de SGP

17.45 uur: Tunahon Kuzu van Denk

19.15 uur: Thierry Baudet van Forum voor Democratie Donderdag debatteert de Tweede Kamer voor het eerst in nieuwe formatie over de verkiezingsuitslag. Schippers presenteert dan ook een rapport over de gesprekken.