Le Pen in problemen door uitspraak over Tweede Wereldoorlog

Marine Le Pen in problemen door uitspraak over oorlog Ze voerde tot nu toe een tamelijk foutloze campagne. Maar tijdens een uitgebreid live interview zondagmiddag voor nieuwszender LCI, in samenwerking met onder andere Le Figaro, liet Marine Le Pen zich verleiden tot uitspraken over de Tweede Wereldoorlog. En dat is voor de leider van een partij die in 1972 mede is opgericht door nazi-collaborateurs onder het Vichy-regime per definitie glad ijs. Volgens Le Pen is Frankrijk niet verantwoordelijk voor de door de Franse politie en gendarmerie uitgevoerde razzia van het ‘Vel d’Hiv’ op 16 en 17 juli 1942. Meer dan 13.000 Joden werden die dagen in Parijs en omgeving op verzoek van nazi-Duitsland gearresteerd door de Franse politie en gendarmerie. Voor hun deportatie werden ze tijdelijk vastgehouden in het Vélodrome d’Hiver (afgekort 'Vel d'Hiv'), een toenmalige wielerbaan in het 15e arrondissement van Parijs. Het was president Jacques Chirac die in 1995 voor het eerst erkende dat “de bezetter is geassisteerd door Fransen, door de Franse staat”. Net na zijn verkiezing tot president in 2012 bekrachtigde François Hollande dat standpunt: “Deze misdaad is in Frankrijk gepleegd, door Frankrijk.” Hij sprak toen bij de 70-jarige herdenking van de razzia. Maar volgens Le Pen is Frankrijk “niet verantwoordelijk”. Als er verantwoordelijken zijn, zei ze exact twee weken voor de eerste verkiezingsronde, “dan zijn dat degenen die destijds aan de macht waren, dat is niet la France”, zei ze, waarbij ze de nadruk op “la” legde. Frankrijk, vindt ze, heeft er al genoeg “van langs gekregen” de laatste jaren: “S’il y a des responsables, c’est ceux qui étaient au pouvoir à l’époque, ce n’est pas la France. La France a été malmenée dans les esprits depuis des années. On a appris à nos enfants qu’ils avaient toutes les raisons de la critiquer, de n’en voir les aspects historiques que les plus sombres. Je veux qu’ils soient à nouveau fiers d’être Français. ” De uitspraak leidde direct tot boze reacties. “Sommigen zijn vergeten dat Marine Le Pen de dochter is van Jean-Marie Le Pen”, reageerde Emmanuel Macron, de sociaal-liberale presidentskandidaat die volgens de peilingen met Le Pen strijdt om de eerste plek bij de eerste verkiezingsronde op 23 april. “Door de verantwoordelijkheid van Frankrijk te ontkennen”, zei de zuidelijke regiovoorzitter Christian Estrosi van de Republikeinen van Fillon, “schuift Marine Le Pen aan op de bank van onwaardigheid en negationisme” (ontkenning van de Holocaust). Jean-Marie Le Pen, die een van de oprichters van het Front National is, kwam tot zeer recent regelmatig in het nieuws met uitspraken waarin hij de Jodenvervolging leek te bagatelliseren. De laatste keer in 2015, toen hij de gaskamers opnieuw een “detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog” noemde. Hij werd toen door zijn dochter uit de partij gezet. Zondagavond verstuurde het campagneteam van Marine Le Pen een persverklaring die tot doel had de gemoederen te bedaren. Ze zei “net als [de oud-presidenten] Charles de Gaulle en François Mitterrand” ervan uit te gaan dat “Frankrijk en de republiek in Londen waren gedurende de bezetting, en dat het Vichy-regime niet Frankrijk was”. Daarmee breekt Le Pen radicaal met haar vader. Die zei in 2015 nog dat hij Vichy-leider Petain "nooit als verrader" gezien heeft. Maar de uitleg van Le Pen junior heeft de polemiek nog niet gestopt. Terwijl zij er de laatste jaren alles aan heeft gedaan om de zorgen bij Franse Joden weg te nemen over het antisemitische verleden van haar partij, waren Joodse groepen in Frankrijk en politici in Israël er maandagochtend snel bij om haar uitspraken te veroordelen. Dit is de volledige uitleg van Le Pen over de Vel d'Hiv-razzia in 1942 die volgens haar niet de verantwoordelijkheid van Frankrijk was: pic.twitter.com/qweTPYMu2f — Peter Vermaas (@petervermaas) April 10, 2017 Frankrijk

Derde tv-debat Franse presidentskandidaten afgeblazen Er komt geen derde televisiedebat tussen de kandidaten voor het Franse presidentschap. Nadat vorige maand al de linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) had laten weten dat hij de voorgestelde datum te dicht op de verkiezingsdag vond, haakten daarna ook andere kandidaten af. Het debat met alle elf kandidaten zou op donderdag 20 april uitgezonden worden door de publieke televisiezender France 2. De zondag daarna, 23 april, is de eerste stemronde voor de presidentsverkiezingen. De zender is nog in gesprek met vertegenwoordigers van de kandidaten over een andersoortig avondvullend programma. Vooral de zogenoemde ‘kleine kandidaten’ zijn verontwaardigd. Zij hebben weinig campagnebudget en moeten het voor hun bekendheid hebben van de goed bekeken televisiedebatten. Het eerdere debat “heeft de Fransen laten zien dat er elf kandidaten zijn en niet vijf”, liet de op minder dan een procent peilende François Asselineau (Union Populaire Républicaine) in een persverklaring weten. “Si les candidats qualifiés de « grands » par certains médias ont peur de débattre avec les candidats qualifiés de « petits » par ces même médias, on peut imaginer la terreur qui s'emparerait d'eux s'ils devaient défendre les intérêts de la France face à Donald Trump, Angela Merkel, Xi Jinping ou Vladimir Poutine.” Niet eerder accepteerden kandidaten voor het presidentschap om met elkaar in debat te gaan vóór de eerste kiesronde. Bij eerdere presidentsverkiezingen was altijd alleen een debat voorzien tussen de twee kandidaten die in de beslissende tweede stemronde tegen elkaar uitkomen. Nu stonden de vijf kandidaten die de peilingen aanvoeren (Le Pen, Macron, Fillon, Mélenchon en Hamon) al op 20 maart tegenover elkaar voor een debat op de commerciële zender TF1. Afgelopen dinsdag 4 april debatteerden alle elf kandidaten ruim vier uur, tot ruim na middernacht, op nieuwszenders BFMTV en CNews. Gemiddeld keken naar het eerste debat 9,8 miljoen mensen (48 procent marktaandeel), maar het piekte naar zelfs 11,5 miljoen kijkers. Gemiddeld 6,3 miljoen mensen keken naar het tweede debat deze week. Frankrijk

Foto AP In de peilingen komt trotskist Philippe Poutou, de presidentskandidaat van de Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), vooralsnog niet verder dan 1 procent van de stemmen. Maar de 50-jarige fabrieksarbeider was voor veel televisiekijkers de ster van het kandidatendebat dinsdagavond. Hij had zich niet geschoren, verscheen in spijkerbroek en slobbertrui en weigerde voorafgaand te poseren voor de groepsfoto. Samen met de andere trotskist in het debat, Nathalie Arthaud, was hij de enige kandidaat met een “normaal vak”, zei hij. Hij werkt in de Ford-fabriek nabij Bordeaux. Terwijl de grote kandidaten elkaars juridische beslommeringen meestal met fluwelen handschoen behandelen, besloot Poutou vooral François Fillon en Marine Le Pen frontaal aan te vallen. “Hoe meer men graaft, hoe meer je corruptie en bedrog ziet”, zei hij over Fillon, die ervan verdacht wordt zijn vrouw met belastinggeld een nepbaan te hebben bezorgd. “Fillon zegt dat hij bezorgd is om de staatsschuld, maar daar denkt hij minder aan als hij zich direct bij de kas bedient.” Le Pen kreeg er in de hermetisch beukende tirades van Poutou eveneens van langs. Zij “steelt uit de Europese kas”. En erger, als ze zich beroept op haar parlementaire immuniteit, dan maakt ze gewoon gebruik van “het systeem” dat ze zegt te veroordelen. “Als wij bij de politie moeten verschijnen, dan hebben we geen arbeidersimmuniteit, maar gaan we gewoon.” La charge de Philippe Poutou contre François Fillon et Marine ... Poutou à Marine Le Pen: "Nous ouvriers, quand on est convoqués par la police, on n'a pas d'immunité ouvrière" Geplaatst door BFMTV op dinsdag 4 april 2017 Frankrijk

14 vragen over de Franse verkiezingen Voordat de Fransen op 23 april naar de stembus gaan voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, strijden de elf kandidaten dinsdagavond in een televisiedebat. Voor het eerst staan ze alle elf tegenover elkaar. Waarom zijn de Franse verkiezingen zo belangrijk? Wat zijn de belangrijkste thema’s? En kan Marine Le Pen wel president worden? Correspondent Peter Vermaas beantwoordt 14 vragen over de Franse presidentsverkiezingen. Lees hier: 14 vragen over de Franse presidentsverkiezingen Een overzicht van de elf Franse presidentskandidaten. Van boven naar beneden, van links naar rechts: Nathalie Arthaud, Francois Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, Francois Fillon, Benoit Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon en Philippe Poutou. EPA Frankrijk

Amerikaans alarm over Russische 'karaktermoord' in Franse en Duitse campagne Raymond Burr, de voorzitter van de Inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat die mogelijke Russische pogingen onderzoekt om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden, zei woensdag dat Moskou probeert ook verkiezingen in Frankrijk en Duitsland te beïnvloeden. Om vier uur Nederlandse tijd beginnen donderdag in Washington de verhoren hierover van de commissie. Burr zei hierover woensdag op een persconferentie: "What we might assess was a very covert effort in 2016 in the United States, is a very overt effort, as well as covert, in Germany and France. I remind you that we're within 30 days of the first French election, with four candidates. It will go down to two candidates with a runoff in May. I think it's safe by everybody's judgment that the Russians are actively involved in the French elections." Moskou wil proberen in de Franse en Duitse verkiezingen met ,,karaktermoord [...] de balans te verstoren'' ten gunste van zijn favoriete kandidaat, zei Burr. In Frankrijk is het duidelijk wie dat is: Marine Le Pen, die vorige week in Moskou nog een ontmoeting had met Poetin. Haar rivaal Emmanuel Macron heeft eerder Rusland ervan beschuldigd valse berichten over hem te verspreiden. Volgens een artikel in de Italiaanse krant La Stampa, dat is gebaseerd op ,,Amerikaanse regeringsbronnen'', heeft Washington de afgelopen maanden ook Italië gewaarschuwd voor mogelijke Russische invloed, via de contacten van Moskou met de populistische Vijfsterrenbeweging M5S van Beppe Grillo en met de anti-immigratiepartij Lega Nord. Uiterlijk volgend voorjaar moeten in Italië parlementsverkiezingen worden gehouden.

Vrouw van presidentskandidaat François Fillon in staat van beschuldiging gesteld Justitie in Frankrijk heeft Penelope Fillon dinsdagavond officieel in staat van beschuldiging gesteld, schrijft Vincent Sondermeijer op basis van een bericht van persbureau Reuters. De echtgenote van de republikeinse presidentskandidaat François Fillon wordt ervan verdacht honderdduizenden euro’s aan overheidssalaris te hebben ontvangen voor een nepbaan als parlementair assistent van haar man. De belangrijkste aanklacht tegen de vrouw van Fillon is misbruik van publiek geld. Ook wordt haar ten laste gelegd dat ze geld ontving dat was verkregen via fraude. Voor justitie haar in staat van beschuldiging stelde, werd ze urenlang ondervraagd. Lees hier: Justitie stelt vrouw Fillon in staat van beschuldiging Penelope Fillon en haar man François. Foto Ian Langsdon/EPA Frankrijk

In het commentaar ernaast noemt de krant de Brexit ,,een sprong in het duister''. Een andere krant, de Berliner Zeitung, wil het ook nog niet helemaal accepteren en schrijft ,,noch ist nicht alles zu spät'' en drukt op de voorpagina een brief af van een redacteur aan de Britse premier (Liebe Theresa May), waarin de auteur (de schrijfster Sabine Rennefanz) vertelt hoe ze op een boot op de Thames haar (Britse) man leerde kennen, en dat haar oma bij hun huwelijk zei: nu is de Tweede Wereldoorlog eindelijk voorbij. ,,En dat is voor mij ook Europa''. De Frankfurter Allgemeine Zeitung kijkt nuchter vooruit, en schrijft in een scherp commentaar dat Duitsland wel eens de grote verliezer van de Brexit kan worden. Frankrijk en Italië hebben tenminste een strategie. ,,Zij willen de EU, of in elk geval de eurozone, ombouwen tot een transfer- en schuldenunie. Hoe wil Duitsland dat verhinderen, als het stemmengewicht kantelt ten voordele van de zuidelijke landen?'' Duitsland

Valls kiest Macron De Franse ex-premier Manuel Valls stemt bij de aankomende presidentsverkiezingen Emmanuel Macron. Dat maakte hij woensdagochtend bekend in het eerste interview dat hij gaf sinds hij in januari de voorverkiezingen van de Parti Socialiste heeft verloren. Bij die voorverkiezingen had Valls, net als alle andere kandidaten, vooraf schriftelijk beloofd om de uiteindelijke winnaar te zullen steunen. Maar toen zijn oud-minister Benoît Hamon de meeste stemmen haalde, kwam hij op die belofte terug. Valls werd daarvoor al eerder op de vingers getikt door het comité dat de voorverkiezingen organiseerde. Hamon noemde het “verraad” dat Valls openlijk zei de volgens hem economisch te linkse agenda van Hamon niet te kunnen steunen. De Parti Socialiste, die er na vijf jaar regeren toch al slecht voor staat, dreigt nu verder te scheuren. Macron, zegt Valls, is de enige kandidaat “die winst van het Front National kan voorkomen”. Volgens hem wordt de populistische partij van Marine Le Pen in de peilingen ondergewaardeerd. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid”, zei de oud-premier. Macron zit ondertussen in zijn maag met het grote aantal socialisten dat naar zijn “burgerbeweging” En Marche! overstapt. Verschillende ministers van president Hollande hebben zich de afgelopen dagen bij hem aangesloten. De rechtse oppositie ziet Macron als de marionet van de vertrekkende president. Macron belegde daarom dinsdag in Parijs onverwacht een persconferentie om Valls voor te zijn. “De steun van burgers maakt me blij, de verborgen agenda’s van politici maken me wantrouwig”, zei hij daar. Maar volgens Valls is er geen sprake van een verborgen agenda. Hij sluit zich niet aan bij En Marche!, maar kondigt slechts aan dat hij en zijn politieke vrienden op 23 april op de oud-minister voor Economie hun stem zullen uitbrengen. “Ik vraag niets, ik heb niets te onderhandelen”, zei hij. Frankrijk

Update: Steun voor list om prominente rol AfD te voorkomen Update: Vier dagen nadat ik dit bericht plaatste, hebben de regeringspartijen CDU/CSU en SPD ingestemd met het voorstel van de voorzitter van de Bondsdag dat de AfD van een prominente functie in het parlement moet afhouden. Voor de verkiezingen in september gaan ze de regels wijzigen, hebben ze afgesproken. In veel media is er kritiek op het plan geuit, het zou een zwaktebod van de democratie zijn. Maar daar trekt de coalitie zich blijkbaar niets van aan. Hieronder wat er speelt, in het bericht van vorige week: Formeel heeft het niets met de opkomst van de anti-immigratiepartij AfD te maken, de wijziging in de huisregels van het Duitse parlement die Bondsdag-voorzitter Norbert Lammer (CDU, foto boven) deze week voorstelde. Maar in de Duitse media wordt het voorstel van Lammert algemeen opgevat als een list om de AfD de voet dwars te zetten.

Naar alle verwachting zal de AfD na de verkiezingen in september voor het eerst in de bondsdag vertegenwoordigd zijn. De gevestigde partijen zijn daar ongelukkig over, maar ze zien wel in dat daar vermoedelijk niets meer aan te doen is. Waar ze nog wél iets tegen kunnen beginnen, is het vooruitzicht dat de partij ook de zogeheten ‘Alterpräsident’ mag leveren. Van oudsher is dat een niet heel belangrijke functie, die bekleed wordt door het oudste lid van de Bondsdag. Dat zou vanaf september wel eens de AfD-politicus Wilhelm von Gottberg kunnen zijn, binnenkort 77, die de holocaust volgens Duitse media in 2001 ‘een mythe’ heeft genoemd. Of Alexander Gauland (76, foto onder), die vorig jaar in opspraak kwam toen hij over de voetballer van Ghanees-Duitse komaf Jérome Boateng zei dat Duitsers niet naast ,,een Boateng’’ willen wonen.

Kanshebber is ook de FDP-politicus Otto Solms (76), maar onzeker is of zijn partij wel de vijf-procentsdrempel haalt, een voorwaarde om in de Bondsdag te komen. De twee belangrijkste taken van de Alterspräsident zijn: leiding geven aan de stemming voor een nieuwe bondsdagvoorzitter, en vooral: de eerste zitting van een nieuwgekozen Bondsdag openen, waarbij de Alterspräsident traditiegetrouw ook een toespraak houdt. Het idee dat een AfD-er straks bij die plechtigheid de toon kan zetten is voor veel Duitse partijen onverteerbaar. Bondsdag-voorzitter Lammert wil de regels nu zo wijzigen dat niet meer de leeftijd bepaalt wie de Alterspräsident is, maar het aantal jaren dat men in de Bondsdag zit. Met het argument dat vooral belangrijk is dat deze functie niet vervuld wordt door een nieuwkomer die geen ervaring heeft in het leiden van grote bijeenkomsten, maar door een politicus die door de wol geverfd is. En het langst zittende lid van de Bondsdag is niemand minder dat minister van Financiën Wolfgang Schäuble, pas 74 jaar oud, maar al sinds 1972 lid van het parlement. De fracties beraden zich op het voorstel. Gauland noemt het ,,een goedkope truc’’. Duitsland

In dit stadje kunnen de Franse presidentsverkiezingen worden beslist Provinciestad Châteauroux is het soort plek waar de Franse verkiezingen van 23 april en 7 mei beslist kunnen gaan worden. Als een van de weinige kandidaten kwam Marine Le Pen er op bezoek. Châteauroux hoort bij de plaatsen waar het Front National vijftien jaar geleden vrijwel geen aanhang had. En nu wel. Het is een ville de passage, een stad waar je hard voorbijrijdt. De stad ligt halverwege Parijs en Toulouse aan de snelweg A20, veel toeristische attracties zijn er niet. Wie wonen er? En wat voor stad is het? Correspondent Peter Vermaas ging ernaar toe en maakte er een reportage. Een inwoner: "Het zou goed zijn als Le Pen vijf jaar president wordt, zodat we kunnen zien of ze in staat is te regeren. Lukt het niet, dan zijn we voor altijd van haar af." Lees ook: ‘Marine is niet geweldig, maar ze heeft wel gelijk’ Frankrijk

Waarom boekte de AfD in Saarland zo’n mager resultaat? De AfD komt voor het eerst in het deelstaatparlement van Saarland, terwijl de Groenen en ook de liberale FDP de kiesdrempel van vijf procent níet haalden. De AfD is daarmee in elf van de zestien deelstaten in het parlement vertegenwoordigd, niet slecht voor een partij die net vier jaar bestaat. Maar met 6,2 procent bleef het resultaat van de AfD achter bij de verwachtingen. In januari stond de partij in Saarland nog op 10 procent. Zowel lokale als nationale factoren hebben die neergang vermoedelijk veroorzaakt. In Saarland zijn de kiezers minder gevoelig voor typische AfD-thema’s: men is in deze grensregio bij Frankrijk en Luxemburg over het algemeen pro-EU, en men maakt zich minder zorgen over ‘de islamisering van het avondland’ en de komst van grote groepen vluchtelingen. Als Nederlander viel me dat onlangs erg op bij een campagnebijeenkomst in een café in Saarland. Daar komt bij dat de AfD zichzelf schade heeft berokkend door interne ruzies en richtingenstrijd, zowel in de deelstaat als op landelijk niveau. Daarbij gaat het steeds over de vraag hoe de AfD omgaat met haar rechtervleugel en met extreemrechts buiten de partij: afstand nemen om een bredere groep kiezers te kunnen aanspreken, of de harde nationalisten er juist bij betrekken met provocerende uitspraken? Een eenduidige koers is er is niet te herkennen.

De partijleiding besloot vorig jaar bijvoorbeeld om de hele afdeling Saarland op te heffen, wegens contacten met extreemrechts. Maar die beslissing werd door een intern tribunaal weer ongedaan gemaakt. De huidige kopman van de AfD in Saarland verkocht volgens de Süddeutsche Zeitung in zijn antiekhandel oude nazi-onderscheidingen met hakenkruis. Dat is verboden is, maar een strafrechtelijk onderzoek werd gestaakt. Een welwillende interpretatie van de uitslag is maandag te vinden in Die Welt: de AfD heeft in moeilijke omstandigheden een stresstest doorstaan. Of de sterk afwijzende opstelling van de andere partijen de AfD verzwakt heeft of juist geholpen, is onduidelijk. Voor bovengenoemde verkiezingsbijeenkomst hadden SPD-medewerkers op iedere stoel behalve een folder over hun kandidaat ook ‘een rode kaart voor de AfD’ neergelegd (zie foto). Het heeft de partij niet buiten het deelstaatparlement gehouden. Duitsland

Waarom verloor de SPD in Saarland? De Duitse sociaaldemocraten konden hun teleurstelling zondagavond niet verbergen. Ontnuchterd moesten ze vaststellen dat de veelbelovende start van hun nieuwe voorman, oud-voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz, zich in Saarland niet in stemmen had vertaald. Althans, niet in genoeg stemmen om een pijnlijke nederlaag tegen de CDU af te wenden. De jongerenorganisatie van de CDU sprong erop in met dit filmpje (de beschaafde Duitse versie van keihard op de man spelen...): Kein Kommentar. #ltwsaar2017 #btw17 pic.twitter.com/iDJ7EDAy6c — JU Deutschlands (@Junge_Union) 26 maart 2017 Ook al is het kleine Saarland niet representatief voor heel Duitsland, de SPD zal in dit verkiezingsjaar snel kijken wat er bij de eerste deelstaatverkiezing van het jaar is misgegaan. In mei komen de kiezers in Sleeswijk-Holstein en Noordrijn-Westfalen aan de beurt, in september zijn de Bondsdagverkiezingen. Schulz heeft zijn partij onmiskenbaar nieuwe energie gegeven. De SPD heeft een nieuw gezicht, lijkt terug te keren naar linkse thema’s en zich programmatisch enigszins af te wenden van de ‘grote coalitie’ met de christendemocraten. Nieuwe leden melden zich bij de partij aan, in landelijke peilingen is de SPD in amper twee maanden bijna langszij gekomen bij CDU/CSU. Ook in Saarland meenden sommige peilingen dat van een nek-aan-nek-race sprake was. Maar de CDU kreeg ruim 40, de SPD nog geen 30 procent. Daarbij speelde mee dat de kiezers goed wisten dat ze stemden voor hun eigen deelstaat, en de regerende CDU-premier Annegret Kramp-Karrenbauer is populair. Het Schulz-effect heeft misschien erger voorkomen, maar bleek niet sterk genoeg. Er zijn blijkbaar grenzen aan wat de wissel aan de top kan bereiken. Bovendien heeft de SPD in Saarland op links een sterke concurrent in Die Linke, de partij die in Saarland geleid wordt door de oud-SPD-leider en oud-premier van Saarland Oskar Lafontaine (getrouwd met de landelijke partijleider Sahra Wagenknecht). Het vooruitzicht dat de huidige CDU-SPD-coalitie, waarover brede tevredenheid bestaat, zou moeten plaatsmaken voor een linkse combinatie van SPD met Die Linke lijkt veel kiezers in Saarland te hebben afgeschrikt. Dat biedt Merkel en haar partij perspectief: de kiezers in heel Duitsland waarschuwen dat een stem op de SPD kan leiden tot een linkse regering van SPD, met Groenen en Die Linke. Duitsland

Fillon kreeg ook dure horloges cadeau De centrum-rechtse Franse presidentskandidaat heeft niet alleen prijzige maatpakken geaccepteerd, maar kreeg tijdens zijn premierschap ook een duur horloge cadeau. Hij heeft dat in 2009 niet gemeld bij het overheidsagentschap dat toeziet op cadeaus die bewindslieden in functie krijgen. In een verklaring over bezittingen die alle kandidaten voor het presidentschap deze maand moesten indienen bij de Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique (HATVP), maakte Fillon zelf gewag van twee horloges die hij op een totale waarde van 27.000 euro schatte. Maar de herkomst meldde hij niet. Volgens France Info komt een van de horloges van de Italiaans-Zwitserse zakenman Pablo Victor Dana, die vorig jaar nog via een fonds in Dubai overwoog de voetbalclub Olympique de Marseille te kopen. “Ik heb het persoonlijk overhandigd op Matignon [het werkpaleis van de premier] toen ik met mijn vrouw en kinderen in Parijs was”, erkende de bankier. Maar, zei hij er bij, hij was totaal niet belanghebbend. “De Franse politiek heeft me nooit geïnteresseerd.” Omdat Fillon net als hij van klassieke autoraces houdt, voelde hij zich met hem verbonden. Zo heeft hij ook horloges cadeau gedaan aan Formule-1-coureur Michael Schumacher en voetballer Diego Maradona. Dat was een manier, schreef het Zwitserse Bilan, om het kleine horlogemerk I&MT; onder de aandacht te brengen. Het andere horloge, ook Zwitsers, kreeg Fillon cadeau tijdens de 24 uur van Le Mans in 2013, na zijn premierschap. Ook die gever wilde daar naar eigen zeggen niets voor terug. Volgens Fillon waren de giften “privé”. Maar dat zei hij aanvankelijk ook over de twee maatpakken van 13.000 euro die hij van een Frans-Senegalese advocaat kreeg. Afgelopen week erkende hij dat het een “fout” was geweest die te accepteren. Hij zou ze hebben teruggegeven. De onthullingen bovendien andermaal het beeld dat Fillon een man is “die van geld houdt”, zoals Marine Le Pen dit weekend nog eens concludeerde. Frankrijk

Fillon beweert dat Hollande justitie achter hem aan stuurt Heeft president Hollande een cabinet noir, een duistere groep adviseurs die ten doel heeft politieke tegenstanders zwart te maken? François Fillon beweerde dat donderdagavond in een lang gesprek op France 2. Het Elysée verwierp bijna per ommegaande „met de grootste kracht de leugenachtige beweringen’’ van Fillon. Het is de rel van de dag in Frankrijk. Fillon worstelt met een reeks schandalen waarnaar de justitie onderzoek doet. Bovenaan staan de betalingen uit de schatkist aan zijn vrouw omdat die jarenlang zijn assistent zou zijn geweest – wat niemand ooit had gemerkt. Dat komt allemaal uit de koker van Hollande, zei Fillon op tv. Een boek van twee journalisten van de Canard Enchaîne en een onafhankelijke journalist zou laten zien dat Hollande zich mengt in alle justitie-onderzoeken die hij politiek interessant vindt. Probleem voor Fillon is alleen dat Didier Hassoux, een van de auteurs, Fillon tegenspreekt en zegt dat de enige persoon die denkt dat er een cabinet noir in het Elysée opereert, François Fillon is. On n'a jamais écrit ça. La seule personne qui croit qu'il y a un cabinet noir à l'Elysée, c'est François Fillon. (...) Ce cabinet noir n'existe pas. Volgens de verklaring van het Elysée heeft Fillon met zijn beschuldigingen laten zien dat hij de waardigheid en de sereniteit die horen bij een campagne voor het presidentschap, mist. Over de buitengewoon ernstige verdenkingen tegen Fillon, die vraagtekens zetten bij zijn integriteit, is het Elysée door de pers geïnformeerd, aldus het Elysée. Et sur les affaires particulièrement graves concernant M. Fillon, parce qu’elles touchent à l’intégrité et à l'exemplarité, le Président de la République n'en a été informé que par la presse. Frankrijk

Zweedse anti-immigratiepartij stijgt in peilingen Is het hek ook van de dam bij de volgens het stereotype zo bedachtzame Zweden? De Zweedse Democraten, een anti-immigratiepartij met extreem-rechtse wortels, is volgens een laatste peiling nu virtueel de tweede partij van het land. Bij de verkiezingen in 2014 kreeg de partij 12 procent van de stemmen. Nu staat zij op 19,2 procent. Uit een bericht van Reuters: The Sweden Democrats have re-drawn Sweden's political map, making it impossible for either the center-left or the center-right to form a majority government without them. All the mainstream parties had refused to have any contact with them, but faced with the prospect of political deadlock, center-right Moderate party leader Anna Kinberg Batra said recently she was prepared to work with the Sweden Democrats. Support for the Moderates, the biggest party in the center-right Alliance has slumped since Batra broke ranks. Zweden

Duits pleidooi voor strijdlust - voor democratie en Europa De nieuwe president van Duitsland, Frank-Walter Steinmeier, hield woensdag een strijdlustige en boeiende inaugurale rede. Oude zekerheden wankelen, zei hij: Hoe sterk zijn de fundamenten van onze democratie eigenlijk? Heeft het Westen nog toekomst? En waar drijft Europa naar toe? ,,Een nieuwe fascinatie voor het autoritaire is diep in Europa doorgedrongen’’, waarschuwde hij. ,,Hoe blij ik ook ben over onze Nederlandse buren, die de aanslag op hun democratische tradities in het stemhokje hebben afgeslagen: voor al te grote gelatenheid is geen reden!’’ Want democratie is niet vanzelfsprekend en ,,heeft ook geen eeuwigheidsgarantie''. Dus: ,,We moeten niet alleen over democratie spreken, we moeten weer leren ervoor te strijden.” En tegen iedereen die beweert te spreken namens ‘het volk’ zei Steinmeier: ,,Een democratie kent het volk alleen in zijn volledige verscheidenheid.’’ Hij haalt een mooie anecdote aan van Shimon Peres, die op de vraag van een jonge vrouw wat de toekomst zal brengen, antwoordde dat de toekomst is als een gevecht tussen twee wolven. De ene is het kwaad, geweld, angst en onderdrukking, en de andere is het goede, vrede, hoop en gerechtigheid. En wie wint er?, vroeg de vrouw. Waarop Peres met een glimlach antwoordde: ,,Degene aan wie je voedsel geeft.’’ Voor geen land is de Europese Unie, en dus ook het voortbestaan van de Unie, zo belangrijk als Duitsland. Niet voor niets wordt het belang van een verenigd Europa al in de eerste zin van de preambule van de Grondwet genoemd. Steinmeier: ,,Verlicht patriottisme en pal staan voor Europa gaan hand in hand.’’

Dat alles te verdedigen en ervoor te strijden vergt moed, zei de nieuwe Duitse president. ,,Moed is het levenselixer van de democratie, zoals angst de drijvende kracht is van dictatuur en autocratie’’. Duitsland

Kritiek op Valls die weigert Hamon te steunen Het comité dat de voorverkiezingen organiseerde waarmee de Parti Socialiste en enkele politieke partners bepaalden wie de centrum-links kandidaat voor het presidentschap zou worden heeft verliezer Manuel Valls op de vingers getikt omdat hij weigert de uiteindelijke winnaar te steunen. Alle deelnemers aan de primaire hadden zich verplicht de uitkomst te accepteren teneinde een scheuring in de partij te voorkomen. De winnaar, Benoît Hamon, betichtte de oud-premier vorige week van “verraad” nadat die had laten weten de kandidatuur van Hamon niet te steunen met een zogenoemde “parrainage”. Om deel te kunnen nemen moet iedere presidentskandidaat 500 handtekeningen overleggen van volksvertegenwoordigers (burgemeesters, parlementsleden etc.) gelijk verdeeld over het hele land. In een ingezonden stuk in de Journal du Dimanche legde Valls uit dat zich niet in de koers van Hamon herkent. Vooral op economisch gebied (Hamon pleit voor een basisinkomen en ziet geen bezwaar in het verder laten oplopen van de toch al hoge staatsschuld) vindt Valls de plannen niet realistisch. De ‘Haute Autorité des primaires citoyennes’ liet woensdagavond weten dat “dergelijk gedrag” schade toebrengt aan “het principe van loyaliteit en de geest van de primaires, waarvan de belangrijkste verplichting eruit bestaat om de winnende kandidaat zonder enige reserve te steunen”. Valls is niet de eerste kandidaat van de primaire die de uitslag naast zich neerlegt. Het groene parlementslid François de Rugy heeft een handtekening gezet voor de kandidatuur van de partijloze oud-minister Emmanuel Macron. Hoewel veel mensen uit de entourage van Valls ook naar Macron neigen, is de oud-premier zelf nog niet zo ver gegaan. Frankrijk

Le Pen is een bron van inspiratie voor het team-Trump In veel analyses vormt Donald Trump een bron van inspiratie voor rechts-nationalistische bewegingen in Europa. UKIP, Alternative für Deutschland en de Lega Nord hebben dat ook met zoveel woorden gezegd. Maar in een artikel over Steve Bannon, de belangrijkste adviseur van Trump, schrijft Politico dat deze juist heel sterk is beïnvloed door Marine Le Pen. Politico schrijft: "Le Pen appears to have noticed the fandom from across the Atlantic. But she is also keen to point out that she got there first, rejecting the idea that her party is following Trump’s lead. “I don’t take Trump as a model, it is him applying what I have been putting forward for years now and that our political opponents have always considered inept,” she told La Voix du Nord earlier this year." De gerespecteerde website citeert ook Alexandra de Hoop Scheffer, politicolog bij het German Marshall Fund in Parijs: "The politics put in place by Donald Trump and his collaborator Steve Bannon are profoundly inspired by the extreme right in Europe, but most notably by the program of Marine Le Pen." Specifieke voorbeelden: de bewondering voor de extreem-rechtse katholieke ideoloog Charles Maurras en voor de schrijver Jean Raspail en zijn boek le Camp des Saints, waarin hij waarschuwt voor een migratiecrisis; en het economische patriottisme van Le Pen, dat in de versie van Trump America First heet. Frankrijk

‘Partij Marine Le Pen klopt geld los van de Franse staat’ Marine Le Pen leende van Poetin, gebruikt spookassistenten en zou knoeien met financieringsvehikels, zo blijkt uit een vorige week verschenen boek en tv-documentaire. Volgens onderzoekers is ze van het hele corrupte systeem op de hoogte, schrijft correspondent Peter Vermaas. In Marine est au courant de tout (Marine is overal van op de hoogte) ontrafelen de journalisten Marine Turchi en Mathias Destal de creatieve geldbronnen van het FN. Ze schrijven over de inmiddels bekende lening van 6 miljoen euro die Le Pen via Poetin-contacten uit Moskou ontving en naar eigen zeggen heeft terugbetaald. Maar om het partijbureau draaiend te houden is ze vooral afhankelijk van het Europees Parlement. Hoewel Le Pen een referendum wil om Frankrijk uit de EU terug te trekken, blijft Europa een belangrijke bron van inkomsten. Lees het hele verhaal: ‘Partij Marine Le Pen klopt geld los van de Franse staat’ Frankrijk

Voorsprong Beppe Grillo is groter dan ooit, ondanks schandalen De populistische Italiaanse Vijfsterrenbeweging M5S van Beppe Grillo heeft nog nooit zo ver voorgestaan in de peilingen. Volgens een onderzoek van de Corriere della Sera heeft de M5S een voorsprong van 5,5 procent op de regerende Democratische Partij. Recente schandalen lijken de beweging van komiek Grillo niet te deren. In Rome won M5S vorig jaar het burgemeesterschap, maar burgemeester Virginia Raggi worstelt met schandalen rondom vriendjespolitiek en corruptie onder haar naaste vertrouwelingen – terwijl ‘onestà, eerlijkheid, een van de belangrijkste slogans van de partij is. In Genua heeft Grillo de burgemeesterskandidaat die via interne verkiezingen de meeste voorkeuren kreeg, vervangen door de verliezer in deze voorverkiezingen – terwijl meer directe democratie een ander hoofddoel van M5S is. Grillo en de zijnen profiteren van de verdeeldheid en verwarring bij andere partijen. De Democratische Partij lijdt onder een recente afsplitsing (maar de nieuwe splinter, de MDP, komt niet verder dan 3,3 procent). Op rechts blijven Matteo Salvini van de anti-immigratiepartij Lega Nord en Silvio Berlusconi van Forza Italia, ondanks zijn 80 jaar nog steeds de regisseur daar, afwisselend ruzie maken en zeggen dat ze af en toe moeten samenwerken. Tussen deze ruzies is Grillo nu, virtueel, de lachende eerste. Italië