‘Drie arrestaties voor banden met aanslagpleger Berlijn’

Op Atatürk Airport in de Turkse stad Istanboel zijn drie mannen gearresteerd die mogelijk banden hadden met Anis Amri, de dader van de aanslag in Berlijn afgelopen december. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu maandag op basis van politie-informatie.

De arrestaties vonden vorige week al plaats. De verdachten zijn Duitse staatsburgers van Libanese origine. Antiterreureenheden van de politie pakten hen op, nadat er inlichtingen waren binnengekomen dat het drietal naar Europa wilde reizen.

Islamitische Staat

Op 11 maart pakten de Turken al een Jordaanse Duitser op. Hij zou lid zijn van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en ook in contact hebben gestaan met Amri. Hij wordt ervan verdacht aanslagen te hebben gepland in Europa. In Berlijn nam de politie vorige maand drie terreurverdachten in hechtenis die dezelfde moskee bezochten als Amri.

Anis Amri reed op 19 december vorig jaar met een gekaapte vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. Twaalf mensen vonden daarbij de dood. Amri sloeg op de vlucht. Met de bus en de trein belandde hij via Nijmegen en Amsterdam in een buitenwijk van Milaan, waar hij werd doodgeschoten door de politie. IS eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.