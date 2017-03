Directeur Nederlands Forensisch Instituut stapt op

De algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Reinout Woittiez, heeft besloten terug te treden. Dat heeft hij maandagmiddag bekendgemaakt. Hij blijft aan tot een opvolger is gevonden.

Woittiez maakte zijn aftreden bekend na afloop van een presentatie van de eerste bevindingen van een onderzoek dat momenteel loopt naar de organisatie- en managementcultuur bij het NFI. Volgens het persbericht wil hij de organisatie “de ruimte geven om de benodigde stappen te zetten richting de toekomst”. Hij zegt:

“Het onderzoek naar de organisatie- en managementcultuur is van groot belang voor het NFI. Het is belangrijk dat de tweede fase van het onderzoek met ieders volle inzet wordt afgerond. Het NFI en de medewerkers zijn dat waard. Het is belangrijk om nu door te pakken en de stap naar de nieuwe NFI-cultuur te zetten. Ik nodig alle NFI-ers uit om hieraan bij te dragen”.

Woittiez gaf samen met de ondernemingsraad de opdracht voor het onderzoek. Het eindrapport verschijnt in de tweede week van mei.

Bezuinigingen

Het rommelt al langer intern bij de NFI. Het instituut moest in 2015 flink bezuinigen, bijna 9 procent van het budget. Het reorganisatieplan van de directie zorgde voor kritiek van de ondernemingsraad (OR).

In september 2015 zei de OR het vertrouwen in Woittiez op. Een paar maanden later, in december 2015, bleek uit interne stukken van het NFI die NRC had ingezien, dat de ondernemingsraad vreesde dat de bezuinigingen zou zorgen voor “ernstige en onnodige schade aan het kennisinstituut”. Ook keurde de OR de managementcultuur af.

Voordat de ondernemingsraad het vertrouwen had opgezegd, had de raad in februari al een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie over de bezuinigingsplannen. Minister van der Steur zei destijds in reactie op Kamervragen dat “de opsporing hierdoor niet in het geding komt”. In november 2016 schreef de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Kamer dat de relatie tussen Woittiez en de OR dankzij “wederzijdse inspanningen” was verbeterd.

NFI

Het NFI doet, meestal in opdracht van de politie of het Openbaar Ministerie, forensisch onderzoek. Zo onderzoekt het NFI bewijsstukken zoals drugs, wapens en mobiele telefoons, maar ook DNA-materiaal zoals speeksel en bloed. Daarnaast richt het instituut zich ook op kennisontwikkeling en innovatie van forensische onderzoeksmethoden. Het instituut is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie.