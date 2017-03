Amerikaanse Sesamstraat krijgt een muppet met autisme

Oranje haar, intens groene ogen en een knuffelkonijn in haar handen. Julia, het nieuwste personage in de Amerikaanse editie van het kinderprogramma Sesamstraat, ziet er uit als een gewoon meisje van 4, zoals je ze in iedere kleuterklas zou kunnen tegenkomen. Dat is ze ook, bedoelen de programmamakers maar te zeggen. Ook al heeft ze autisme.

Julia maakte anderhalf jaar geleden haar debuut bij Sesamstraat als tekenfilmfiguurtje in een webspecial over autisme. Sesamstraat produceert een aantal programma’s over moeilijke thema’s, zoals zika, rampenbestrijding, rouwverwerking en ouders die in de gevangenis zitten. Maar, stelden de makers van het programma vast, nu het aantal kinderen bij wie autisme wordt vastgesteld groeit, verdient Julia een plekje op televisie. Gisteren werd ze geïntroduceerd in het nieuwsprogramma 60 Minutes.

Allemaal anders

Het doel van Julia is om kinderen al jong kennis te laten maken met leeftijdsgenoten die anders reageren dan zij, vertelt Sesamstraat-schrijver Christine Ferraro. Dat levert ook direct problemen op, zegt ze:

“Het is lastig, omdat autisme vele variaties kent, omdat het anders is voor iedereen met autisme. Er is een uitdrukking: ‘Als je een iemand met autisme hebt ontmoet, heb je een iemand met autisme ontmoet’.”

Na overleg met een aantal specialisten kreeg Julia een eigen persoonlijkheid aangemeten met eigenschappen die bij autisme geregeld voorkomen. Ze kan niet goed tegen harde geluiden, en als ze gestrest is wappert ze met haar handen. Vingerverven is niks voor Julia (ze houdt niet van vieze handen) maar schilderen met een kwastje doet ze graag. En dankzij haar opgewekte, nieuwsgierige aard is ze zeer geliefd bij Elmo, Pino en de anderen.

Geen lintjes

In 60 Minutes is te zien met hoeveel zorg de pop is ontworpen. Elastiekjes en clipjes vindt Julia vervelend, dus kreeg ze van haar maakster een kapsel waardoor haar haren niet in haar mond komen. Haar kleren en schoenen zijn eenvoudig, omdat teveel versierselen haar zouden afleiden. En - meer praktisch van aard - ze heeft twee paar armen: een voor alledag, en een met losse polsen, voor als ze van opwinding met haar armen wappert.

Poppenspeelster Stacey Gordon brengt Julia tot leven. Ook haar zoon, die zelf autisme heeft, valt direct op dat ze sprekend op elkaar lijken. Voor kinderen als de hare is Julia belangrijk, zegt Gordon:

“Dit betekent dat onze kinderen belangrijk genoeg zijn om in onze samenleving gezien te worden. Dat Julia in het programma zit, en dat alle personages haar met mededogen behandelen… Dat is enorm belangrijk.”

Bekijk de hele aflevering van 60 Minutes hier: