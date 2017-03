‘Aardappeltelers’ paste niet door het raam

Brandpunt Special: De Van Gogh-roof. Dinsdag, NPO 2, 20.25-21.20u.



Waarom heeft hij het gedaan? Omdat het kon, zegt Octave ‘Okkie’ Durham. Sterker, hij zou het nu weer kunnen. Dat zegt hij in een Brandpunt-documentaire die dinsdagavond wordt uitgezonden, enkele uren nadat de twee werken die hij in 2002 uit het Van Gogh Museum heeft gestolen, weer in dat museum zijn gepresenteerd.

Okkie, die zichzelf „een geboren inbreker” noemt, wil uit het criminele circuit stappen. Zijn dochter begint carrière te maken als zangeres en hij wil haar ondersteunen, als goede vader, niet als crimineel. Dus ging hij in op het verzoek van misdaadjournalist Vincent Verweij om in detail te vertellen over de inbraak. Tot dan toe had hij altijd ontkend.

Inbreker Okkie Durham vertelt aan Brandpunt hoe hij inbrak in het Van Gogh Museum.

Kunstdieven komen zelden aan het woord. De documentaire laat zien wat voor vervorming daardoor is opgetreden. Experts vertellen graag – en wij verslaggevers in hun kielzog – dat kunstdiefstal irrationeel is. Kunstdieven zijn dom, want gestolen kunst is niet te verkopen.

Dat is niet waar, zo blijkt meer dan ooit uit deze documentaire. Natuurlijk, veel kunstdieven hebben geen flauw idee wat ze met hun buit moeten doen. Maar niet alle. Durham is misschien ook niet briljant: hij is gepakt en veroordeeld voor de roof, mede omdat hij zijn petje liet liggen op de plaats delict. Toch kon hij de werken wel verkopen.

Eerst vond hij Heineken-ontvoerder Cor van Hout als koper. De deal ging niet door omdat Van Hout op de dag van de afspraak werd geliquideerd. Daarna kwam Raffaele Imperiale op het toneel, een Italiaanse drugsbaron die destijds een coffeeshop in Amsterdam uitbaatte. Hij zou 350.000 euro voor beide werken hebben betaald, al wil Durham dat bedrag niet bevestigen. Wel kon hij er juwelen, vakantietripjes en een Mercedes uit de E-klasse voor kopen.

De Italiaanse politie haalde de schilderijen in september 2016 achter een wand vandaan, uit een huis bij Napels waar de ouders van Imperiale wonen. De documentaire stelt – en dat is nieuws – dat dit geen bijvangst was in een onderzoek naar Imperiale’s financiën. Imperiale zou de politie hebben getipt, om strafvermindering te krijgen. De Nederlandse crimineel Mink Kok bevestigt deze lezing. In juli 2016 zegt hij, op een terras in Libanon, dat de werken hem zijn aangeboden en dat ze snel zullen opduiken.

Likken aan de schilderijen

Dat gebeurt. Maar de strafvermindering lijkt er niet in te hebben gezeten. Imperiale werd bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel. Toch was de gedachte niet raar. Criminelen zetten vaker gestolen kunst in bij onderhandelingen met Justitie.

Ergens had hij gelezen: hoe dikker de verf, hoe hoger de prijs.

Rest de vraag waarom Okkie deze twee werken jatte en niet een nog beroemder schilderij als, bijvoorbeeld, De aardappeleters. Okkie noemt het de ‘Aardappeltelers’, en ja, die had hij liever gestolen. Maar dat werk hing verder van het gat in het raam, en het was te groot. Toch was hij ook met het strandgezicht tevreden, omdat de verf lekker dik is opgebracht. Ergens had hij gelezen: hoe dikker de verf, hoe hoger de prijs.

Durham is wel degelijk in de ban geraakt van Van Gogh. Dat is niet op te maken uit zijn branievolle woorden, wel uit zijn daden. Toen hij de schilderijen eenmaal in zijn huisje in de Staatsliedenbuurt had, heeft hij aan de verf op de schilderijen gelikt. Lachend: „Ik had gehoord dat Van Gogh zand door zijn verf mengde. Ik was benieuwd of je dat kon proeven.”