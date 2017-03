Geluksniveau Nederlanders stabiel in 2016

88 procent van de volwassen Nederlanders noemt zichzelf gelukkig, eenzelfde percentage als voorgaande jaren. Dat meldt het CBS op maandag, de internationale dag van het geluk. 3 procent noemt zichzelf echt ongelukkig en 9 procent gelukkig noch ongelukkig. Die cijfers zijn min of meer hetzelfde sinds het CBS in 2013 begon met meten.

Uit de cijfers blijkt dat het geluksgevoel voor een groot deel samenhangt met de staat van iemands gezondheid. Wie zijn eigen gezondheid als slecht of zeer slecht beoordeelt, noemt zich maar in 58 procent van gevallen gelukkig. 94 procent van de mensen die in goede gezondheid verkeren noemt zichzelf gelukkig.

Ook het hebben van een relatie heeft een duidelijke invloed. Van de mensen zonder relatie is 79 procent gelukkig. Opvallend is echter dat het voor iemands algemene geluksgevoel ook van belang is of iemand gelukkig is met de relatie. Is dat niet het geval, dan is maar 65 procent gelukkig. Het CBS meldt dat het niet precies duidelijk is wat hier oorzaak en gevolg is: zijn ongelukkige mensen minder tevreden met hun relatie, of maakt een slechte relatie ongelukkig?

Zesde plek

Maandag kwam ook het World Happiness Report 2017 uit. Daarin staat Nederland op de zesde plek, onder Scandinavische landen en Zwitserland. Dat is een plekje hoger dan vorig jaar, ten koste van Canada. Op de eerste plek staat Noorwegen, dat Denemarken van de troon stoot. Het rapport is opgesteld door het Sustainable Development Solutions Network, een initiatief van de Verenigde Naties.

Het rapport maakt gebruik van indicatoren als de levensverwachting, het bruto nationaal product per hoofd, corruptieperceptie en sociale zekerheden. In de top-10 staan buiten Europa alleen Nieuw-Zeeland en Australië. De VS staan op plek 14. Onderaan staan vooral landen in Afrika, met aan het einde de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat land is samen met Venezuela ook de grootste daler over de afgelopen jaren. Nicaragua en Letland stegen het meest.