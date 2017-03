18-jarige Zweed maakt in de geest van Zidane de Goal v/h Weekend

Meer dan Aubameyang. Meer dan Lewandowski. Meer dan Lukaku en ook meer dan Messi (tot zondagavond dan). Bas Dost scoorde dit weekend wéér tweemaal en moet zich in fabeltjesland hebben gewaand toen hij zaterdagavond leider werd in het klassement om de Gouden Schoen. En het waren góede goals: met dit en dit doelpunt bracht hij zijn totaal op 24.

De Liga MX is inmiddels al weer tien speelronden onderweg en onderin ligt het behoorlijk dicht bij elkaar om uit de zorgelijke regionen te geraken. Dieter Villalpando (Jaguares) deed een aardige poging in het kelderduel tegen Necaxa. Verder goede treffers van Jesse Lingard (Man United) en Antoine Griezmann (Atlético).

3. Dries Mertens (Empoli v NAPOLI 0-2)

Zo blij als ze bij Ajax moeten zijn geweest met de ietwat lachwekkende en slordige 30 miljoen euro die Napoli betaalde voor Arek Milik, zo aangenaam verrast zullen de Italianen zijn met hun oplossing toen diezelfde Milik al snel zwaar geblesseerd raakte. Door het vertrek van Gonazlo Higaín (Juventus) en het uitblijven van de aankoop Mauro Icardi (Inter) kwam Dries Mertens noodgedwongen centraal te spelen. 25 doelpunten scoorde hij al, waarvan 18 in de laatste 15 wedstrijden. Zondag was het weer heerlijk raak:

2. Jean-Michaël Seri (FC Nantes v OGC NICE 1-1)

Het waren dure punten die Nice liet liggen in de strijd om de Franse titel. Mario Balotelli noch deze heerlijke goal van Seri konden voorkomen dat buurman AS Monaco vier punten los kwam te staan. Maar dat Nice dit seizoen lekker aan het ballen is, bleek zaterdagavond maar weer eens:

1. Svante Ingelsson (IFK Göteborg v KALMAR FF 1-1)

In Eindhoven schrikken ze nog wel eens zwetend wakker van het allereerste seizoen Champions League (1992/1993) waarin IFK Romario en consorten kansloos achterliet met 1-3 en 3-0 nederlagen. Deze eeuw ging het bergafwaarts met IFK en ja, als je dan ook Zidane-achtige treffers om de oren krijgt van een 18-jarige snotneus…