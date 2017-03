Zo word je een nepnieuwstycoon

Je komt het regelmatig tegen op internet: nepnieuws, nieuwsberichten die wel echt lijken maar het niet zijn. Pagina’s schreven de media er al over vol. Over Macedonische tieners bijvoorbeeld, die een fortuin verdienen aan het verspreiden van onwaarheden. Maar hoe verdien je in godsnaam zoveel geld met een nepnieuwswebsite? De game Fake It to Make It geeft je de kans om dat te ontdekken.

Het begint simpel: je koopt een websitedomein (gratis kan ook, maar dan ben je minder geloofwaardig), geeft je site een gelikt uiterlijk en zet de boel online. Je eerste artikelen kopieer je van een andere nepnieuwssite. Je koopt een twitter-account met wat nepvolgers en je kan aan de slag. Verspreid je je artikelen via de juiste fora, dan stromen de clicks al snel binnen - en daarmee advertentiegeld.

Stijlgrepen

Maar artikelen kopiëren alleen is niet genoeg. Wil je echt dat je stukken door iedereen gedeeld worden, dan zal je zelf wat moeten schrijven. Je kiest een hoofdthema - bijvoorbeeld dat de heersende partij iets probeert te verbergen - en voegt daar dan je eigen stijlgrepen aan toe. Geef de schuld aan een politicus of een bevolkingsgroep: dat voert de drama lekker op. Ruk een foto uit de context en plaats die bij het stuk en de geloofwaardigheid schiet omhoog. Met een beetje geluk wordt je stuk dan zelfs opgepikt door een beroemdheid.

De game probeert je niet hard te confronteren met de consequenties van je keuzes, schrijft ontwikkelaar Amanda Warner op haar blog. Het sluimert slechts op de achtergrond. Zie je dat er geweld plaatsvindt vanwege een artikel dat jij geschreven hebt, à la: that’s just business. Je toch geen slechterik?

Warner maakte de game uit een aanhoudende “bezorgdheid” over nepnieuws. Ze hoopt met het spel te laten zien hoe nepnieuws gemaakt wordt, om op die manier spelers het gereedschap te geven om het beter te herkennen.

Aanstekelijk

Fake It to Make It is een geinige game en erg aanstekelijk: je wil hoog scoren op geloofwaardigheid en drama, want alleen zo haal je het gelddoel dat je aan het begin van de game stelt. Tegelijkertijd blijft het wat basaal. Dat nepnieuws inzet op het bespelen van gevoelens is nu niet bepaald onbekend en dat het zwartmaken van de ‘andere partij’ loont is een waarheid waar we al eeuwen mee leven.

Toch is het leuk om alle soorten nepnieuws eens op een rijtje te zien, waarbij elk type wordt teruggebracht tot één samenvattende zin. Volgens Fake It to Make It bouw je een goed nepnieuwsimperium op redeneringen als “Sommige mensen geloven graag dat andere mensen dingen die niet goed zijn verbergen” en “Sommige mensen zijn eng”. En welke kant van het debat je daarbij kiest? Ach, dat maakt niet uit. Elke click loont.