Schulz met 100 procent van stemmen gekozen als SPD-leider

Martin Schulz is zondag op een partijcongres met 100 procent van de stemmen door de SPD gekozen als partijleider. Dat meldt persbureau AP. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de partij dat een leider unaniem gekozen wordt. Alle ruim 600 gedelegeerden stemden voor Schulz, de enige genomineerde.

Schulz werd in januari door de partij onverwachts voorgedragen als partijleider en daarmee als tegenstander van Angela Merkel in de Duitse verkiezingen in september. Sinds zijn nominatie neemt de populariteit van de sociaaldemocraten toe en staat de SPD door het ‘Schulz-effect’ in de peilingen niet ver meer achter Merkels CDU/CSU. Een partijsecretaris zei zondag tegen verslaggevers op het congres dat er dit jaar 13.000 mensen zich hebben aangemeld als lid.

Ondanks dat Schulz de enige genomineerde was is zijn hoge score uniek. Zijn voorganger Sigmar Gabriel kreeg in 2011 90 procent van de steun achter zich, iets wat toen als veel werd gezien. In 2013 kreeg hij 84 procent van de stemmen.

Trump

In een vijf kwartier durende speech zei Schulz, tot voor kort voorzitter van het Europees Parlement en daarvoor onder andere boekverkoper, dat men van hem “geen anti-Europataal” kan verwachten. Ook hekelde hij de groeiende inkomensongelijkheid en de Amerikaanse president Donald Trump en diens “misogyne, antidemocratische en racistische retoriek”.

De eerste test voor de SPD sinds de partij in populariteit lijkt te zijn gegroeid volgt aanstaande zondag. Dan houdt de kleine deelstaat Saarland verkiezingen voor de regionale regering. Op nationaal niveau zit de SPD op dit moment in een coalitie met de CDU.