Powerhouse Tonny Vilhena, gezicht van de weerbaarheid

Tonny Vilhena parkeert zijn rolkoffertje – de voetbaltas verdwijnt langzaam uit het profvoetbal – in de mixed-zone van het Abe Lenstra Stadion. Fris gedoucht, toilettas in zijn linkerhand. Opgewekt na zijn beslissende 2-1 tegen sc Heerenveen. „Altijd lekker om te winnen, toch?” Geen jongen met diepe, stevige teksten. De Feyenoord-middenvelder heeft goed zicht op de live beelden van Excelsior-Ajax, die in een hoek worden vertoond. Het staat daar 1-1, tussenstand van grote importantie voor Feyenoord in de titelrace.

Velen spieken tijdens de interviews met een half oog naar het scherm. Feyenoord-middenvelder Jens Toornstra wandelt binnen als Excelsior net de 1-0 heeft maakt. Bij de herhaling: „Lekker hoor.” Spits Nicolai Jørgensen, even later: „Mooi, maar Ajax is een goed team. De wedstrijd duurt nog lang.” Vilhena kijkt als enige niet naar het scherm, hij richt zich op zijn gesprekspartners.

Genadeklap

Het blijft 1-1 bij Ajax. Het is half vijf zondagmiddag, de spelersbus is al onderweg naar Rotterdam-Zuid, de persruimte druppelt langzaam leeg, als het besef doordringt: Feyenoord kan over twee weken achtervolger Ajax de genadeklap uitdelen. ‘Feyenoord, Feyenoord, we worden kampioen’, klinkt het vanuit het niets in het stadion in Friesland. Het zijn een paar laatste fans die nog ronddwalen.

De koploper kan in een zetel toewerken naar de Klassieker, in de Arena. De marge is ruim, maar nog niet allesbepalend. Feyenoord heeft een voorsprong van zes punten op Ajax en een beter doelsaldo – plus twaalf.

Ofwel: Feyenoord is verzekerd van het kampioenschap als het vijf van de resterende zeven duels wint, mits het doelsaldo in zijn voordeel blijft.

Het wordt nu reëel, de titel van Feyenoord, koploper vanaf de eerste dag. Deze middag is, wellicht, symbolisch voor de weerbaarheid. Lamgeslagen in de eerste helft, met de loop van Heerenveen op het hoofd bij de 1-0 achterstand. Wankelmoedig, mat, slap, ongeïnspireerd, gestresst, op slot. Een kansenregen voor Heerenveen, dat niet doorbijt. Lunchwedstrijden, niet Feyenoords ding – bij Sparta verloor het onlangs ook vroeg op de zondagmiddag.

In de rust vallen stevige woorden. En dan verschijnt er, op het oog, een andere ploeg in de tweede helft. Fel, gretig, vol power. Nu moesten ze opstaan, hier op een druilerige dag in Friesland, met een achterstand. „We zeiden in de rust tegen elkaar: nu moet je het laten zien in zo’n moeilijke wedstrijd”, vertelt verdediger Jan-Arie van der Heijden. „We grepen ze bij de keel. Ik denk dat er aardig wat mensen in paniek zouden raken, wij hebben de knop omgezet. Een soort gevoel van: tot hier en niet verder.”

En dan was daar de 22-jarige talisman Vilhena, exponent van de jeugdopleiding, het gezicht van de wederopstanding. Hij zou ontbreken bij dit duel na een elleboogstoot op de wang van Sparta-spits Mathias Pogba. Hij werd voor vier duels geschorst door de tuchtcommissie van de KNVB, waarvan één voorwaardelijk. Maar Feyenoord ging, onder leiding van huisjurist Joris van Benthem, in beroep. Dat dient pas 29 maart, vier dagen voor Ajax-Feyenoord.

Daardoor mocht Vilhena spelen tegen Heerenveen. Noem het kampioensgeluk, dat uitgerekend hij de 2-1 maakt. Goal van de middag, de gevoelige pass van Steven Berghuis, splijtend door de as van het veld. De bal stuitert één keer, Vilhena zet zijn gulzige voorhoofd ertegen en rolt zo perfect voor zijn linker. Boem, in de verre hoek. „Als we gaan voetballen, dan zijn we niet stoppen”, zegt Vilhena.

Hij zal er zeer waarschijnlijk niet bij zijn tegen Ajax, doordat de definitieve straf naar verwachting minimaal één duel zal zijn. „Daar wil ik het niet over hebben. Ik praat over de wedstrijd. Die andere zaak zien we wel.”

Machinekamer

Feyenoord zal hem missen, op 2 april in de Arena. Type Edgar Davids, fel, powerhouse, gaat hard de duels in. Hij vormt met zijn compagnon Karim El Ahmadi het motorblok van de machinekamer van dit Feyenoord. „Tonny is een heel sterke jongen, een sterke persoonlijkheid”, zegt coach Giovanni van Bronckhorst. Maandag meldt Vilhena zich bij Oranje.

‘Feyenoord blijft bovenaan!’, staat op een spandoek, getoond voor het duel in het uitvak van Feyenoord. Het is een afdruk van teletekstpagina 819, waar de ranglijst te vinden is. Behoud van de eerste plaats was, ook bij verlies bij Heerenveen, gegarandeerd. Het spandoek zal over twee weken bij de Klassieker nog steeds van toepassing zijn, ware het niet dat in de Arena nog altijd geen Feyenoord-aanhang welkom is.

De hoofdtribune bij Heerenveen, vol met Feyenoord-fans, veert op na het eindsignaal. Zes punten voor, zeven speelronden nog.