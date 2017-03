Nieuwe rakettest Noord-Korea is ‘wedergeboorte raketindustrie’

Een nieuwe, volgens de autoriteiten succesvol verlopen rakettest van Noord-Korea heeft leider Kim Jong-un verleid de lancering met een nieuwe raketmotor de “wedergeboorte van de raketindustrie” van zijn land te noemen. Dat schrijft het Noord-Koreaanse staatspersbureau KNCA.

De raketmotor, die werd getest op een lanceerinstallatie in de Tong-chang-ri-regio vlakbij de grens met China, zou bedoeld zijn voor een nieuw type langeafstandsraketten. Naast de nucleaire dreiging die daar vanuit gaat, moeten de nieuwe raketten er ook voor zorgen dat Noord-Korea in de toekomst meer moderne satellieten in een baan rond de aarde kan brengen, aldus de KNCA. Kim Jong-un sprak van een “revolutionaire doorbraak”.

Gestage uitbreiding

Ondanks VN-sancties en felle veroordelingen van wereldgrootmachten breidt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gestaag zijn wapenarsenaal uit. Begin deze maand vuurde het land vier ballistische raketten richting Japan af, en in februari zorgde de lancering van een middellangeafstandsraket voor een crisisoverleg tussen de Amerikaanse president Trump en zijn gast, de Japanse premier Abe, in Trumps buitenhuis in Florida. Amerikaanse experts verwachten dat Noord-Korea binnen tien jaar in staat is een nucleaire lading te bevestigen op een raket die de VS zou kunnen bereiken. Volgens het land zelf is het daar al toe in staat.

De nieuwe rakettest komt op een moment dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, Rex Tillerson, in Azië is om onder meer met Zuid-Korea en China te praten over samenwerking in het conflict met Noord-Korea. De VS en China spraken zaterdag af samen te zullen proberen Noord-Korea via een diplomatieke weg op andere gedachten te brengen.

Vrijdag had Tillerson nog dreigende taal geuit richting Noord-Korea. Ook president Trump liet van zich horen op Twitter, waar hij zei dat Noord-Korea zich “slecht gedraagt”. In een reactie op de Noord-Koreaanse activiteiten begonnen de VS begin deze maand met de bouw van een raketschild in Zuid-Korea. Dat zorgde voor ongenoegen bij China, dat bang is dat de VS het raketschild ook tegen China wil inzetten.