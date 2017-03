Nederland tegen Puerto Rico in halve finale WK honkbal

De VS en Puerto Rico hebben zich als laatste twee landen gekwalificeerd voor de halve finales van de World Baseball Classic, het officieuze WK honkbal. Puerto Rico had zich al eerder op zaterdag verzekerd van de eerste plek in poule F en treft daarom Nederland, de nummer twee van poule E, in de halve eindstrijd.

De VS voegden zich als laatste bij de beste vier honkballanden van de wereld door in de nacht van zaterdag op zondag titelverdediger de Dominicaanse Republiek met 6-3 te verslaan. De Amerikanen treffen nu Japan in de halve finale, dat nog voor Nederland eindigde in de tweede poulefase.

Nog ongeslagen

In Puerto Rico treft Nederland het nog enige ongeslagen land dit toernooi. De selectie van het kleine eiland in de Caribische Zee bestaat grotendeels uit jonge MLB-sterren die worden aangevoerd door veteranen Yadier Molina, catcher van de St. Louis Cardinals, en Carlos Beltran, middenvelder van de Houston Astros. Bij de vorige editie van het toernooi verloor het team in de finale.

In voorbereiding op de halve finale, die in de nacht van maandag op dinsdag om 02.00 uur Nederlandse tijd in Los Angeles wordt gespeeld, oefende Oranje zaterdag tegen het MLB-team Arizona Diamondbacks. Nederland verloor de wedstrijd met 12-5.