Waarom worden steeds meer olifanten zonder slagtanden geboren?

Olifanten. Ze zijn decennia een inspiratiebron voor kinderfilms. Wie kent bijvoorbeeld niet het lied ‘Een olifant loopt door’ uit de Disneyfilm Jungle Book? Of de film over de olifant die zulke flaporen had dat hij kon vliegen: Dombo.

Ook als we ze in het echt zien imponeren deze wezens ons. Geen enkel ander landzoogdier kan vier meter hoog worden, 7.000 kilo wegen en 70 jaar oud worden. Geen wonder dat er elke dag weer hordes toeristen in een jeep stappen om dit dier te bewonderen. De olifant behoort niet voor niets tot de zogenoemde ‘Big-Five’, samen met het luipaard, de neushoorn, de buffel en de leeuw.

Slagtanden

Van toeristen hebben olifanten doorgaans weinig te vrezen, maar van stropers des te meer. Deze mensen zijn uit op maar één ding: de ivoren slagtanden van het dier. Ivoor is in Azië een luxeproduct, en door de groter wordende Chinese middenklasse is de verkoop ervan het afgelopen decennium flink gestegen. Daarnaast wordt geloofd dat ivoor beschermt tegen ziekten. Om de ivoren slagtanden te bemachtigen moet de olifant gedood worden.

Naast dat de stroop leidt tot de dood van veel olifanten in Afrikaanse landen (tussen 2007 en 2014 nam de populatie met 30 procent af) heeft het nog een gevolg. In Afrika komen steeds meer olifanten ter wereld die geen slagtanden hebben of ontwikkelen.

Mooi, zou je denken. Olifanten zonder slagtanden worden eerder met rust gelaten door stropers. Maar ieder voordeel heeft zijn nadeel. Olifanten kunnen zichzelf en hun jongen veel minder goed beschermen tegen vijanden, zoals de leeuw.

Hoe het precies komt dat Afrikaanse olifanten minder vaak slagtanden hebben? Die vraag beantwoordt VOX in onderstaande video.