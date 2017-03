Feyenoord omzeilt lastige klip bij Heerenveen

Feyenoord heeft de lastige uitwedstrijd bij sc Heerenveen met veel moeite gewonnen. De koploper boog in de tweede helft een achterstand om in een 2-1 zege. Daardoor is de ploeg verzekerd van een marge van minimaal vier punten voor het uitduel tegen achtervolger Ajax over twee weken. Ajax speelt zondagmiddag nog bij Excelsior.

Het was een meeslepende eerste helft, vol actie, vol kansen, met een swingend, aanvalslustig Heerenveen. De thuisploeg kwam na twintig minuten op voorsprong door een strafschop, nadat Reza Ghoochannejhad over het been viel van Feyenoord-verdediger Miquel Nelom – meerder malen ongelukkig deze middag. De Iraans-Nederlandse spits Ghoochannejhad was zelf trefzeker vanaf elf meter.

Furie

Een fase vol furie volgde bij de Friezen, met diverse hachelijke momenten voor het doel van Feyenoord. De thuisploeg had verder afstand had kunnen nemen, maar de kansenregen – met mogelijkheden voor onder anderen Pelle van Amersfoort, Luciano Slagveer, Lucas Bijker – resulteerde niet in doelpunten.

Feyenoord stelde daar een povere eerste helft tegenover, met enkele kleine kansen. De koploper speelde mat, slap, ongeïnspireerd. Feyenoord zat op slot, leek wederom bevangen door de kampioensstress, net zoals uit bij Sparta (1-0 nederlaag).

Heerenveen oogde fris, fel. Het was gebrand op een goed resultaat, na een slechte reeks van acht wedstrijden waarin het slechts één duel won en de 4-1 nederlaag bij laagvlieger Excelsior vorige week.

Feyenoord kraakte, maar barstte niet, in de eerste helft. Na de rust stond er een totaal ander Feyenoord: hongerig, vol drang naar voren. De ploeg leek zich te realiseren dat het nu moest opstaan, hier uit bij Heerenveen met een 1-0 achterstand, met de Klassieker tegen achtervolger Ajax over twee weken.

Slaapstand

En Feyenoord stond op uit de slaapstand. De ploeg kreeg een grote kopkans via verdediger Eric Botteghin, die artistiek werd gered door doelman Erwin Mulder. Het was een voorbode voor de gelijkmaker, een kwartier na rust. Eredivisie-topscorer Nicolai Jørgensen tikte binnen na een prima aanval via mooi combinatievoetbal met Steven Berghuis, Karim El Ahmadi en Jens Toornstra.

Feyenoord jaagde door, toonde karakter van een mogelijk kampioen in spe. Het was wederom een mooi aanval die tot de voorsprong voor Feyenoord leidde, met een pass door de as van Berghuis op Tonny Vilhena die de bal meenam met zijn hoofd en afvuurde met een linkse pegel, strak in de hoek: 2-1. Zo was de schade binnen 25 minuten in de tweede helft hersteld.

Angstige minuten volgde nog voor Feyenoord. Heeerenveen kreeg nog grote kansen, via Slagveer en Sam Larsson, maar Jones redde in beide gevallen knap. Bij Feyenoord mikte Nicolai Jørgensen de kans voor 3-1 naast.

Een lastige klip is omzeild. De hoofdtribune bij Heerenveen, vol Feyenoord-fans, veerde op na het eindsignaal. Feyenoord blijft op koers voor de titel. Nog zeven speelronden te gaan.