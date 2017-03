Fans bestoken elkaar met vuurwerk - dat is de IJsselderby

Hij weet precies wat ze achter hem roepen. Natuurlijk. Als supporters van Go Ahead Eagles zo dicht achter je staan, hoef je geen goede verstaander te zijn om te horen wanneer ze je niet pruimen. Woord voor woord krijgt hij het mee. Was hij, als doelman van PEC Zwolle, een klootzak? Ja. Maar tegelijk was dat nog het minst lelijke wat ze hem toeblaften.

„Je voelt de haat”, zegt Mickey van der Hart. „Niet alleen naar mij persoonlijk, maar ook richting Zwolle.” Maar wat ze ook naar hem riepen in de Adelaarshorst, hij draaide zich niet om. „Daar heeft niemand wat aan. Een paar jaar geleden zou ik er moeite mee hebben gehad, maar nu ben ik er stoïcijns onder, had ik me erop ingesteld. Dat moet ook wel.”

Mobiele eenheid

Het is allemaal onderdeel van het spel. Een immer terugkerend aspect binnen een wedstrijd die als vanouds gepaard ging met haat en nijd. De IJsselderby, tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle, maakt zoveel emotie los dat de mobiele eenheid de halve wijk rondom de Adelaarshorst afgrendelt. Leuk dat er een documentaire over de derby wordt gemaakt, maar de filmers hoeven het niet te wagen om een drone te laten opstijgen voor een verfijnd shot van boven. Er is te veel alertheid. In deze staat van paraatheid worden er geen uitzonderingen gemaakt. Er telt maar één ding: het voorkomen van rellen.

Dat de supporters van Zwolle via een hermetisch afgesloten buis het uitvak betreden, betekent niet dat al het onheil is afgewend. Dan begint het. Terwijl de stadionspeaker het publiek verzoekt te klappen voor het megaspandoek van Eagles’ harde kern (‘Beat the Bastards’), bestoken beide supporterskampen elkaar met rookbommen, vuurwerk en fakkels. Eén supporter van Go Ahead twijfelt zichtbaar. Zal hij de fakkel wel of niet in het uitvak gooien? Wel. Maar het net boven de scheidingswand voorkomt dat het Bengaalse vuur neerdaalt op de Zwolse meute.

Zware dag voor de stewards

Door het oproer is duidelijk dat de stewards tussen beide vakken een zware dag hebben. Je kunt met veel aanwezigen te doen hebben. Met verliezend trainer Hans de Koning, met zijn vergeefs ploeterende spelers, met thuissupporters die moeten vrezen dat hun ploeg zal degraderen. Maar de stewards zijn van allemaal het minst te benijden. In een regen van bier en bommen moeten deze vrijwilligers mensen tegenhouden die juist deze middag al hun agressie de vrije loop laten. Ondankbaarder kan niet.

Sfeeractie van de supporters van Go Ahead Eagles, voor de derby tegen PEC Zwolle. Foto ANP PRo Shots

De spelers proeven die sfeer ook. „Ik heb inmiddels een harde buitenkant ontwikkeld”, zegt doelman Van der Hart. „Maar toen ik hier als twintigjarige op goal stond had ik het er moeilijk mee als ze me uitfoeterden. Na het polletje kwam het niet meer goed met mij en de supporters.’’ Hij trapte over een opstuitende bal heen en werd door het tegendoelpunt dat daardoor ontstond een gehekelde doelman. „Vanaf dat moment hadden ze het gehad met me. Als huurling van Ajax was ik waarschijnlijk de eerste zondebok. Mooi dat ik nu mijn gram heb kunnen halen.”

Nu oogde hij er onverstoorbaar onder, zoals ook zijn ploeggenoot Danny Holla geen krimp gaf toen hij bij het nemen van een hoekschop een glas bier over zich heen kreeg gegooid. En nog een glas. Het was pure beroepsdeformatie van een ervaren prof.

PEC Zwolle wint het beladen duel in Deventer: 1-3. Foto ANP Pro Shots

Onwerkelijke start Eagles

Diezelfde supporters ontploften na drie minuten spelen. Een briljante pass van Elvis Manu belandde bij Pedro Chririvella die op fraaie wijze voor een onwerkelijke start zorgde: het was 1-0. Maar Eagles zou niet onderaan staan als het nog geen twee minuten later al de gelijkmaker incasseerde. Queensy Menig omspeelde doelman Zwarthoedt en schoof keurig binnen, waarna hij uitdagend naar de hoofdtribune rende en zijn tong uitstak naar degenen op de eerste rij: de mindervalide supporters van Go Ahead. Zulke impulsieve emoties kenmerken derbyvoetbal, net als alle perikelen in de aanloop naar de beladen wedstrijd.

Nadat supporters van Zwolle het wegdek en de verkeersborden op de IJsseldijk nabij Deventer hadden beklad met verf, hingen supporters van Go Ahead vrijdagnacht elf poppen aan een brug in Zwolle, gehuld in voetbalshirts van PEC. Poppen die aanhangers van Zwolle vervolgens weer verbranden in hartje Deventer.

Uiteindelijk, na 83 minuten spelen, was het Zwolle dat in Deventer de poppen aan het dansen kreeg. Uit het niets scoorde verdediger Django Warmerdam, waarna Bram van Polen enkele minuten later de 3-1 kon maken vanaf de stip.

Eerste zege Ron Jans in Deventer

Voor trainer Ron Jans betekende dat zijn eerste overwinning in Deventer als trainer van PEC. „Dat is zo belangrijk voor een trainer van Zwolle”, zei Jans, die na dit seizoen hoofddocent wordt bij de cursus Coach Betaald Voetbal. Er achteraan zei de coach dat hij van harte hoopte dat Eagles in de eredivisie zou blijven.

Een zware missie voor de hekkensluiter, maar dat weerhield Eagles-trainer Hans de Koning niet van enkele strijdvolle kreten achteraf. „Mensen hebben me al sterkte gewenst. Alsof je morgen gaat overlijden. Maar wij zijn nog niet klaar.”