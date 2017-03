Erdogan beschuldigt Merkel persoonlijk van nazipraktijken

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondagmiddag de Duitse kanselier Angela Merkel persoonlijk in verband gebracht met nazipraktijken. “Jij maakt ook gebruik van nazipraktijken”, zei hij volgens AP bij een speech in Istanbul.

Erdogan bracht eerder al Nederland en Duitsland in verband met nazipraktijken, maar legde nog nooit expliciet een link met een regeringsleider. Hij zei verder dat Europa binnenkort zal beginnen over “verzamelkampen”, maar “dat durven ze nu nog niet”.

De opmerkingen markeren het nieuwste hoofdstuk in de diplomatieke spanningen tussen Turkije en Duitsland. Eerder deze maand gelastte Duitsland om veiligheidsredenen enkele bijeenkomsten van Duitse ministers in het land af, waarna Erdogan voor het eerst sprak van “nazipraktijken”. De ministers kwamen campagne voeren voor het referendum in Turkije op 16 april.

Dit weekend bereikte de relatie een nieuw dieptepunt nadat het hoofd van de Duitse inlichtingendiensten Bruno Kahl in Der Spiegel zei dat de Turkse geestelijke Gülen niet achter de Turkse coup van juli 2016 zat. Volgens Erdogan is dit wel het geval. Ook kondigde Erdogan aan mogelijk weer ministers naar Europa te sturen om campagne te voeren voor het referendum.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel reageerde zondagavond op de uitspraken. Volgens hem heeft Erdogan deze keer “een limiet overschreden”. “Wij zijn tolerant, maar we zijn geen idioten”. De net gekozen leider van de sociaaldemocraten Martin Schulz zei dat beledigingen “van deze vorm” een “onbeschaamheid” zijn. Merkel heeft nog niet gereageerd.

Nederland

De relatie tussen Nederland en Turkije is de afgelopen week ook op een dieptepunt beland. Ook hier wilden Turkse ministers afgelopen weekend campagne komen voeren, maar Nederland trok de landingsrechten in van de Turkse minister Cavusoglu. Minister van Familiezaken Kaya, die per auto kwam, werd teruggestuurd naar de Duitse grens. Turkije schrapte vervolgens alle diplomatieke contacten op het hoogste niveau en verklaarde de Nederlandse ambassadeur tot persona non grata. Ook Nederland werd daarna door Erdogan beschuldigd van “nazimethoden”.