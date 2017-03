De klassieker in het Johan Cruijff-stadion

Na afloop van het duel tussen Ajax tegen Excelsior maakte een camera achter het doel een shot van het Kralingse stadionnetje; het veld, bomen achter de lage tribunes, twee lichtmasten en wolken die als witte rook voorbijgleden.

Onderaan in beeld een zinnetje: We wachten op interviews.

Dat duurde even. Wat moesten de Ajacieden zeggen na hun dramatisch puntenverlies? Davy Klaassen begon over de omstandigheden: „We moesten heel erg wennen aan het veld.”

Excelsior heeft een kunstgrasmat en de kleinste veldafmeting van alle eredivisieclubs. De tv-verslaggever sprak zelfs van een „miniatuurstadionnetje”. Er kunnen maar 4.400 toeschouwers in, even wat anders dan de overdekte Arena met een echte grasmat en 50.000 toeschouwers.

Zat Ajax met het hoofd nog in eigen stadion, waar FC Kopenhagen zo krachtig werd verslagen?

De achterstand van Ajax op koploper Feyenoord is zes punten. Over twee weken wordt de Klassieker gespeeld in Amsterdam. Als Ajax zo gevoelig is voor de omgeving wil ik ze graag adviseren hoe ze die wedstrijd van extra glans kunnen voorzien.

Afgelopen zaterdag verscheen een interview in NRC met Jordi Cruijff, de zoon van Johan. Het was een intiem portret van een bescheiden jongeman die vol liefde en ontzag over zijn vader sprak.

Eén keer leek Jordi zijn stem te verheffen, toen het ging over de Arena: „Men vond het na mijn vaders dood belangrijk dat het stadion naar hem werd vernoemd. Maar de gesprekken tussen Ajax, de Arena en de gemeente Amsterdam lopen al máánden. Laten we hopen dat het achteraf geen gebakken lucht blijkt te zijn.”

Deze week is het een jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. Een jaar lang wordt er vergaderd, gemaild, geappt, gesproken, gesmoesd over de naamswijziging. Er zijn verschillende partijen, met uiteenlopende belangen: de familie, Ajax, het stadion, de gemeente, de sponsors. Ze komen er maar niet uit.

Hoe moeilijk is het om je ego, je principes of je bankrekening terzijde te schuiven om een stadion te vernoemen naar een van de beste voetballers ter wereld?

Het is een wonder dat supporters niet tot een wilde actie overgaan: de letters Arena (ik weiger die tweede hoofdletter a te tikken) van de muur rukken en met de kwast de naam van hun held op het beton kalken.

Er is nog twee weken de tijd om de Arena om te dopen tot Johan Cruijff-stadion. Misschien put het team van Ajax moed uit zo’n naamsverandering en winnen ze weer met 8-2, zoals in 1983 in het Olympisch Stadion.

Cruijff speelde destijds mee bij Feyenoord. Weet je wat hij zei in de spelersbus terug naar Rotterdam: „We hebben twee punten verloren, niet de oorlog.”

Feyenoord werd dat jaar kampioen.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.