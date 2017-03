Binnenkijken

Tentje Psychiater Menno Oosterhoff (61) en leerkracht Dineke Linzel (51) wonen met hun kinderen Joël (16), Paulus (15) en Lasse (11) in „een holletje” op het Groningse platteland. Toen ze het huis in ’91 kochten was het „heel keurig”, wit en licht. Het eerste jaar woonde het stel in een tentje in de tuin „om te genieten van de vijver vol kikkers”. Nadat de tuin was beplant met „de halve flora van Nederland” moest het huis gezellig worden.

Rommelig Van oud hout, „van de boer, de kringloop en de straat”, maakte Oosterhoff schuifdeuren en lambrisering. Door alle kamers legde Linzel Perzische tapijten. „In de tussenkamer kun je de vloer niet meer zien.” De muren stuukte ze zelf „expres een beetje rommelig” en werden rokerig geschilderd.

Beestenboel Naast de echte beesten, Jottertje de kat en honden Dapper en Donder, is er veel dierenkunst in huis. Kattenbeeldjes van Marktplaats en een bokkenkop uit Egypte. De houten raaf werd meegebracht uit Frankrijk. Op de groene wanden van de woonkamer hangt een zesdelig Japans kamerscherm vol bloemen, bamboe en kippen. „In de zon lijkt het zilver, met kunstlicht wordt het goud.” In de tuin liepen ooit ook kippen rond. „Maar die zijn helaas stuk voor stuk opgegeten door het lokale wild. ”

Van IKEA? „Het tapijt in de achterste kamer en de gordijnen.”

Meenemen bij brand? „De kinderen en de dieren redden zichzelf. Ik neem hun portretten mee. En de raaf. Én het Japanse kamerscherm, kan dat?”