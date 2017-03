Vijf gevolgen van de Turkijedeal

Ophoping in Syrië

Het is voor vluchtelingen een stuk moeilijker geworden vanuit het door oorlog verscheurde Syrië buurland Turkije te bereiken. Syriërs hebben tegenwoordig een visum nodig voor Turkije. Daar is bijna niet aan te komen. Net als de EU zet Turkije in op ‘opvang in de regio’. Turkije is militair actief in het noorden van Syrië. Doel ervan is onder meer vluchtelingenkampen daar te beschermen, zodat die mensen niet naar Turkije hoeven te komen. Op de omstandigheden in die kampen is weinig zicht. Veel Syriërs willen liever weg. Dat kan alleen nog illegaal, langs levensgevaarlijke routes.