Zo werkt het seksisme in Silicon Valley

Een succesvolle zakenvrouw in Silicon Valley moet de avances van een man kunnen ontwijken zonder zijn ego te krenken. Ook moet ze subtiel een hand van haar dij kunnen verwijderen tijdens een netwerkevenement en daarbij niet afwijzend, veeleisend of agressief overkomen. Die lessen leerde Susan Wu, tijdens haar carrière als entrepreneur en investeerder in het hightech epicentrum in Californië.

Toen Silicon Valley na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam, was het een anoniem bedrijvengebied zonder al te veel glamour. Maar toen software de toekomst bleek te zijn en het erop leek dat het geld zou binnenstromen, werd het een plek voor mannen met macht. Het aantal vrouwen in hoge posities in wiskunde- en informaticabanen in de VS is gedaald tot slechts een kwart. Uit onderzoeken blijkt dat vrouwen het lastig hebben op de werkvloer: ze worden vaker onderbroken in vergaderingen, meer op hun persoonlijkheid beoordeeld en krijgen minder snel financiering voor hun projecten.

Deze longread van The Atlantic zit vol bizarre opmerkingen die zakenvrouwen naar zich toe geslingerd kregen, zoals: “Je hoeft niet nerveus te zijn, je bent toch een lekker ding! Niemand verwacht van je dat je het goed doet.” In een wereld met extravagante bedrijfsfeesten, zoals die van Microsoft, waar vrouwen verkleed als schoolmeisjes op tafels dansen, waarschuwen oudere zakenvrouwen vaak beginnende vrouwen: “pas op dat niemand wat in je cocktail gooit.”

De vrouwen die aan het woord komen proberen vanuit hun jarenlange ervaringen in Silicon Valley voor verandering te zorgen. Zij vinden seksisme in het bijzonder betreurenswaardig in een sector die “heeft veranderd hoe we leren, denken, kopen, reizen, koken, contact leggen, leven, liefhebben en werken”.