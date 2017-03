Op verkiezingsavond oefenen we met ons amateur-orkest. Over twee weken is ons concert. Halverwege de repetitie – we hebben even een paar maten rust – draait de aanvoerder van de altviolen zich naar mij om en vraagt: „Heb je wel gestemd?”

Ietwat angstig is mijn antwoord: „Klonk het zo vals?”

