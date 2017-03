Rock ’n roll-legende Chuck Berry overleden (90)

In de Amerikaanse stad St. Charles, Missouri is rock ’n roll-legende Chuck Berry overleden. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van de lokale politie. Berry verwierf grote bekendheid in de jaren 50, met hits als Johnny B. Goode en Roll Over Beethoven.

Charles Edward Anderson Berry geldt als een van de grondleggers van de rock ’n roll. In 1955 was Maybellene een van de eerste nummers in dit genre. Zijn grootste hit, Johnny B. Goode, werd onder meer gecoverd door Elvis Presley, The Beatles, Prince, Jimi Hendrix, Led Zeppelin en The Beach Boys.

Om zijn bijdragen aan de muziek werd Berry in 1986 als een van de eerste leden benoemd tot de Rock ’n Roll Hall of Fame, een museum in de Amerikaanse stad Cleveland waar musici worden geëerd die een grote bijdragen aan het genre hebben geleverd.

Berry stond verder bekend om zijn maatschappijkritische teksten. Het tijdschrift Rolling Stone schaarde hem als vierde op de in 2015 gepubliceerde lijst van beste tekstschrijvers aller tijden.

Chuck Berry is 90 jaar geworden, hij zou dood in zijn huis zijn aangetroffen.