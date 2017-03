Protectionisme en klimaat uit G20-tekst onder druk VS

De Amerikaanse regering voelt zich niet langer gebonden aan internationale pogingen om protectionisme tegen te gaan. Dit bleek zaterdagmiddag in het Duitse kuuroord Baden-Baden, waar de eerste vergadering van de G20-landen plaatsvond na de inauguratie van president Donald Trump. De nieuwe politieke wind van America First was scherp voelbaar in Baden-Baden, waar de ministers van Financiën en de centrale bankiers van de G20 vergaderden.

De meeste G20-landen, China voorop, oefenden vrijdag en zaterdag zware druk uit op de Amerikaanse minister Steven Mnuchin om akkoord te gaan met een passage in de slotverklaring tegen protectionisme. In de vorige G20-verklaring, vorig jaar overeengekomen in het Chinese Chengdu, stond nog de zin “wij zullen ons verzetten tegen alle vormen van protectionisme”. Omdat Mnuchin deze zin niet wilde zien in de tekst, kwam er een veel algemenere zin voor in de plaats: “we werken eraan de bijdrage van handel aan onze economieën te versterken”. Mnuchin zei hierover in een persconferentie dat oude G20-verklaringen voor hem “niet relevant” waren.

VS wilden rest van de G20 winnen voor ‘eerlijke’ handel

Volgens minister van Financiën Wolfang Schäuble van Duitsland, huidig G20-voorzitter, werd “lang” gesproken over het thema handel. Hij wilde Mnuchin uiteindelijk “niet overvragen”.

Trump ziet zijn land, dat veel meer importeert dan het uitvoert, als verliezer van het wereldhandelssysteem. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) staat daarin centraal. Daarom wilde Mnuchin ook niet akkoord gaan met een verwijzing naar “multilaterale” en “op regels gebaseerde” handel (waarmee de WTO wordt bedoeld). In plaats daarvan wilde de Amerikaanse delegatie de rest van de G20 winnen voor “eerlijke” handel, ofwel, eerlijker dan nu. Dat zagen China, de EU-landen en ook opkomende landen als Brazilië dan weer niet zitten. Zij vrezen dat de Amerikanen hun export zullen treffen met nieuwe handelsbarrières.

Niets in G20-ministersverklaring over klimaatverandering

Voor het eerst sinds jaren staat er in de G20-ministersverklaring ook niets meer over klimaatverandering en over het klimaatakkoord van Parijs. Mnuchin zei hierover dat hij, als minister van Financiën, niet bevoegd is om zijn handtekening te zetten onder een verklaring met daarin iets over het klimaat.