‘Nederland erkent toch mogelijke fouten Turkijerel’

Nederland erkent toch dat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij het incident met de Turkse minister van Familiezaken bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Dat meldt De Volkskrant op basis van Turkse en Nederlandse overheidsbronnen.

Twee diplomaten uit Turkije zouden vorige week tijdens het ongewenste bezoek van de Turkse minister van Familiezaken zijn meegenomen naar een politiebureau in Rotterdam. Daar zijn hun diplomatieke paspoorten ingenomen. Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer uit 1961 stelt echter dat diplomaten onschendbaar zijn, wat maakt dat de Rotterdamse politie de Turkse diplomaten niet had mogen aanhouden.

De Turkse regering overweegt Nederland aan te klagen omdat de rechten van het duo zijn geschonden. Bijzonder hoogleraar internationaal recht en politiek Geert-Jan Knoops zegt in De Volkskrant te denken dat een dergelijke zaak kansrijk is. Volgens Knoops is het “evident dat diplomaten niet zomaar vastgehouden mogen worden op een politiebureau. Ongeacht of ze in een cel zijn gestopt.”

Vastgezet

De twee aangehouden Turkse diplomaten zijn de zaakgelastigde van de Turkse ambassade in Den Haag (tweede man) en de consul-generaal uit Deventer. Volgens een Turkse bron hadden de twee hun diplomatieke passen bij zich en wist de politie dus om wie het ging. Niettemin zouden ze zijn meegenomen naar het bureau en twee uur in een cel zijn vastgehouden.

Woensdag gaf het kabinet toe dat er “in de chaos die de Turken die avond en nacht veroorzaakt hadden, twee Turkse diplomaten korte tijd zijn vastgehouden”. Volgens de verklaring van het kabinet gebeurde dit “omdat voor de politie niet duidelijk was wie zij waren”. Zodra bleek dat het om diplomaten ging, zijn de twee vrijgelaten, aldus het kabinet woensdag. Rutte heeft de Turkse premier Yildirim zaterdag al laten weten dat Nederland dit verder uitzoekt. ‘Mocht daaruit blijken dat Nederland op dit punt in strijd gehandeld heeft met het verdrag van Wenen, dan betreuren we dat’, aldus Ruttes zegsman.