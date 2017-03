Man doodgeschoten op vliegveld bij Parijs

Op het vliegveld Orly in de buurt van Parijs is zaterdagmorgen een man doodgeschoten nadat hij het wapen van een militair had afgepakt. Dat meldt persbureau AFP. De luchthaven is gedeeltelijk ontruimd. Er zouden verder geen gewonden zijn gevallen.

Speciale politietroepen zijn bezig met een operatie op de luchthaven. De explosievenopruimingsdienst is ook ter plaatse. Zij controleren of de doodgeschoten man een bomgordel om had. Passagiers worden opgeroepen niet naar het vliegveld te komen.

Beveiligingstroepen

Een woordvoerder van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen AFP dat het incident rond half negen plaatsvond. De man is nadat hij het wapen had afgepakt een winkel op het vliegveld binnengevlucht. Daar schoten beveiligingstroepen hem dood.

Het ministerie meldt tevens dat ten noorden van Parijs een politieagent gewond is geraakt, toen hij bij een verkeerscontrole werd neergeschoten. Het is niet duidelijk of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben.

Luchthaven Orly ligt ongeveer vijftien kilometer ten zuiden van Parijs. Het is het tweede vliegveld van de Franse hoofdstad. Vluchten naar Orly zijn omgeleid naar het grotere Charles de Gaulle, ten noordoosten van Parijs.

Louvre

Vorige maand viel een man met twee machetes militairen aan bij het Louvre in het centrum van Parijs. Daarbij riep hij ‘Allahu akbar’, ‘God is groot’ in het Arabisch. De militairen schoten hem neer.

De man raakte zwaargewond. Hij bleek later de 29-jarige Egyptenaar Abdullah al-Hamamy te zijn, die op een toeristenvisum naar Parijs was gekomen. Al-Hamamy wilde in het Louvre kunstwerken beschadigen en het Syrische volk wreken, vertelde hij aan de politie.