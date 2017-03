FC Groningen en Willem II spelen gelijk

FC Groningen is er niet in geslaagd thuis te winnen van Willem II. De thuisploeg kwam kort na rust nog wel op een 1-0 voorsprong, maar zes minuten later maakte Willem II alweer gelijk. Daar bleef het qua doelpunten bij: 1-1.

Uiteraard was het vooral een bijzondere wedstrijd voor Willem II-trainer Erwin van de Looi. De ex-trainer van FC Groningen was voor het eerst terug in stadion Euroborg, waar hij succesvol was met de winst van de KNVB-beker.

Van de Looi zag zijn oude club FC Groningen het best uit de startblokken komen. De ploeg uit het noorden van het land kreeg een reeks goede kansen, maar Willem II-doelman Kostas Lamprou, die toch al bezig is aan een goed seizoen, lag keer op keer in de weg. Daardoor was de ruststand: 0-0.

Direct na rust de pauze Ruben Jensen echter doel voor FC Groningen. Maar zes minuten later was het alweer gelijk, via een kopbal van Obbi Oularé. FC Groningen domineerde na die gelijkmaker wel weer, schrijft website VI, maar een doelpunt zat er niet meer in. Opnieuw lag met name Lamprou in de weg.