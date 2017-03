72 doden door overstromingen en aardverschuivingen Peru

Hevige regens, overstromende rivieren en aardverschuivingen als gevolg daarvan hebben in Peru dit jaar al aan 72 mensen het leven gekost. Het zijn de ergste overstromingen en aardverschuivingen in het Latijns-Amerikaanse land in bijna twintig jaar, meldt persbureau AP.

Meer dan de helft van Peru is getroffen door de overstromingen. Sinds december heeft het land te maken met aanhoudende hevige regenval als gevolg van het weerfenomeen El Niño, een opwarming van het water in de Stille Oceaan ten noorden van Peru. De regen blijft hangen door een gebrek aan wind vanuit Ecuador.

Premier Fernando Zavala van Peru maakte zaterdag op de radio de nieuwe stijging van het dodental bekend - tot dan toe ging het om zestig dodelijke slachtoffers. Het oplopende aantal slachtoffers brengt de ernstige overstromingen van 1998 in herinnering. Toen vielen er in Peru in een vergelijkbare periode van hevige regenval en overstromingen zelfs 374 doden.

Einde van de problemen nog niet in zicht

Door de overstromingen en aardverschuivingen zit hoofdstad Lima al sinds het begin van de week zonder drinkwater. In 811 steden is de noodsituatie afgekondigd. Daar ondersteunt het leger de politie om de publieke orde te handhaven. Meer dan 70.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt.

En de regen lijkt vooralsnog niet te stoppen. Volgens persbureau Reuters is de verwachting dat de problemen zeker tot in april zullen aanhouden.