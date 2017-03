Trump verdient bij in zijn weekendhuisje

Conflakesmagnaat Eigenares schonk Mar-a-Lago als presidentieel verblijf Mar-a-Lago werd in de jaren 1920 gebouwd in opdracht van Marjorie Merriweather Post, erfgename van een cornflakesmagnaat en ooit de rijkste vrouw van de VS. Ze gaf het weelderige complex met Europese invloeden zijn naam, te vertalen als ‘zee-tot-meer’ wegens de ligging tussen de Atlantische Oceaan en Lake Worth. Post liet het landgoed in 1973 na aan de federale overheid, als winterverblijf voor de president. Toenmalig president Richard Nixon had daar geen belangstelling voor – hij verbleef regelmatig in het huis van een vriend in Key Biscayne, nabij Miami. Ook zijn opvolgers Gerald Ford en Jimmy Carter lieten Mar-a-Lago links liggen. In 1980 gaf de overheid het landgoed, met 1 miljoen dollar jaarlijkse onderhoudskosten, terug aan de dochters van Post. In 1982 bracht Trump een bod uit van naar verluidt 25 miljoen dollar, maar dat werd afgewezen. Drie jaar later was de vastgoedmarkt ingestort en kocht hij het landgoed alsnog voor 8 miljoen, nadat hij had gedreigd het uitzicht te versperren door een toren te laten bouwen aan het strand. Om geld te verdienen aan Mar-a-Lago wilde Trump huizen bouwen op het land achter het complex, maar dat mocht niet van de gemeente.

Het seizoen is in volle gang bij Mar-a-Lago, exclusief luxeresort in Florida. Leden die overwinteren in de zuidelijke staat van zonneschijn kunnen een balletje slaan op de tennisbanen, golfen op de nabijgelegen golfbaan, of luieren bij het zwembad aan de Atlantische Oceaan. Met hun gasten kunnen ze er lunchen en dineren. En als ze geluk hebben kunnen ze in het weekend een praatje maken met de eigenaar: president Donald Trump.

De president ziet er persoonlijk op toe dat alles in orde is in zijn paleis met 126 kamers – van het gazon tot de biefstuk op het menu. Mar-a-Lago is met stip het meest gewilde resort in Palm Beach, een van de rijkste plaatsen van Amerika. Dit eiland voor de kust, ruim honderd kilometer ten noorden van Miami, is al ruim een eeuw een recreatiegebied voor de elite.

Mar-a-Lago is een monument ter ere van Trump. In de grootse bibliotheek hangt een geschilderd portret van de miljardair in bekoorlijk wit tennistenu. Het restaurant serveert Trumpsalade en Trump-chocoladetaart. Wijn wordt geschonken van de Trumpwijngaard in Virginia. Voor de bruiloft met zijn derde vrouw Melania in 2005 liet Trump een balzaal bouwen van 1.800 vierkante meter, met glanzende kroonluchters en met goud bedekte pilaren. Bill en Hillary Clinton waren onder de gasten. Michael Jackson en Lisa-Marie Presley brachten hun huwelijksreis door in Mar-a-Lago.

Sinds kort is het resort wereldberoemd, dankzij zijn nieuwe status als het ‘Winter Witte Huis’. Trump verruilt in het weekend de voor zijn maatstaven aftandse ambtswoning van de president in Washington als het even kan voor zijn buitenverblijf, dat hij in 1985 voor 8 miljoen dollar op de kop tikte en sinds 1995 uitbaat als een club voor vermogende leden. Hij heeft het omschreven als „het dichtste bij het paradijs dat ik kan komen”.

Vijf van de negen weekends sinds zijn beëdiging in januari heeft Trump doorgebracht in Mar-a-Lago. Hij ontvangt er ook buitenlandse gasten. Vorige maand kwam de Japanse president Shinzo Abe een weekendje logeren. Deze week volgde de aankondiging dat in het weekend van 6 april kamers zijn gereserveerd voor de president van China, Xi Jinping.

Mar-a-Lago, gezien vanaf West Palm Beach in Florida. Donald Trump maakt zich klaar voor zijn terugkeer naar Washington. Foto Joe Skipper/REUTERS

Verderop parkeren

„Het is een voortreffelijk landgoed, bijzonder goed onderhouden door Trump” , zegt Laurence Leamer, auteur van een boek over Palm Beach. Leamer, die zich in Palm Beach heeft gevestigd, omschrijft de plaats als „de eerste gated community van Amerika” – een enclave van superrijken, waar in de vorige eeuw de gesloten elite overwinterde, inclusief Rockefellers, Carnegies en Vanderbilts.

Leamer is regelmatig te gast op Mar-a-Lago. Sinds Trump president is, is er wel wat veranderd: „Als hij er is moet je door de security en je moet verderop parkeren.” Maar hoewel zijn familie een privé-gedeelte heeft in het complex, begeeft Trump zich nog steeds graag onder de leden, zegt Leamer. „Sommigen vinden het gek: hij is de president en hij brengt zijn weekends hier door met al die mensen om hem heen. Maar hij houdt ervan.”

Als je 200.000 dollar hebt, kun je lid worden.

Als president moet Trump in het weekend regelmatig thuis werken. In februari droeg hij H.R. McMaster op Mar-a-Lago voor als nieuwe nationale veiligheidsadviseur, na het ontslag van Michael Flynn. Deze maand tweette hij vanuit Palm Beach zijn beschuldiging dat president Barack Obama hem zou hebben afgeluisterd in de Trump Tower in New York, zijn andere woning. Naaste medewerkers van Trump, onder wie zijn schoonzoon en adviseur Jared Kushner en topstrateeg Steve Bannon, reizen vaak met Trump mee.

Als er een buitenlandse gast is, kan Mar-a-Lago een reality-show-achtig decor worden van wereldpolitiek. Dat gebeurde in februari, tijdens het bezoek van de Japanse premier Abe en zijn echtgenote. Temidden van clubleden zaten de leiders aan het diner op het terras toen het nieuws binnenkwam dat Noord-Korea een raket had gelanceerd. Voor de ogen van de dinerende gasten hielden ze met hun medewerkers crisisberaad. Foto’s daarvan verschenen op sociale media.

Dat incident zette Mar-a-Lago internationaal op de kaart – maar riep ook vragen op. Hoe veilig is een presidentieel buitenverblijf dat tegelijk zijn privéclub is, waar mensen tegen betaling in de buurt van de president kunnen komen, met hun zelfgenode gasten? En is een resort met winstoogmerk een geschikte plek om het land te regeren? Is hier geen sprake van commercialisering van het presidentschap?

De uitstapjes van Trump en zijn entourage naar Mar-a-Lago zijn prijzig: Politico berekende dat ze 3 miljoen dollar per stuk kosten. Zo zou Trump al ruim 15 procent hebben besteed van het volledige budget voor vakantiereizen van Obama – die hij fel bekritiseerde om zijn reiskosten.

Een agent van de geheime dienst kijkt toe terwijl Donald Trump vertrekt na een weekend bij de Mar-a-Lago Club in Palm Beach. Foto Jonathan Ernst/REUTERS

Eén grote advertentie

Niet alleen betaalt Trump zijn weekendtrips vooralsnog niet uit eigen zak, hij verdient er ook aan. „Het is in feite één grote advertentie voor Mar-a-Lago”, zegt Craig Holman van Public Citizen, een denktank in Washington. „Daardoor is Mar-a-Lago veel populairder geworden.”

Eerdere presidenten maakten ook gebruik van buitenverblijven. George W. Bush ging naar zijn ranch in Texas, de Kennedy’s naar Hyannis Port in Massachusetts. Maar nooit ging het daarbij om een bedrijf met betalende klanten, betoogt Holman. „Trump plukt hier enorm vruchten van. Dat is een probleem.”

Holman wijst op de recente verhoging van de prijs om lid te worden van de Mar-a-Lago club: per 1 januari is die verdubbeld van 100.000 dollar tot 200.000 dollar. Daarnaast betalen leden een contributie van 14.000 dollar per jaar. Daar komen nog opbrengsten bij van maaltijden, consumpties, de spa en andere voorzieningen, overnachtingen in een van de 30 gastenverblijven, of evenementen als bruiloften en fundraisers. Volgens een verklaring voor de verkiezingen verdiende Trump in 2014 ruim 15 miljoen dollar (14 miljoen euro) aan het resort.

De Mar-a-Lago club telt naar schatting 500 leden. Aanvankelijk maakte Trump zich ongeliefd bij de ‘oude rijken’ van Palm Beach door te procederen over zaken als de hoogte van de vlaggenstok op zijn terrein. Mede om de gevestigde elite te tarten liet hij leden toe die bij andere clubs, zoals de Bath and Tennis Club aan de overkant van de straat, werden geweigerd, onder wie Joden en Afro-Amerikanen. „Mar-a-Lago is een voorbeeld van het nieuwe Palm Beach,” zegt Leamer. „Als je 200.000 dollar hebt, kun je lid worden.”

Het ledenbestand van Mar-a-Lago is niet openbaar, maar The New York Times heeft enkele lijsten ingezien met daarop tientallen vastgoedontwikkelaars, mensen uit de financiële wereld en topfiguren van bedrijven in de energiesector en andere branches. Onder hen zijn William Koch, broer van de bekendere Charles en David Koch; George Norcross, een topman in de verzekeringswereld; Janet Weiner, mede-eigenaar van Rockstar, een producent van energiedranken; en Bruce Toll, bestuurslid van een van de grootste vastgoedbedrijven van het land.

Een wapenschild siert de poort naar de Trump International Golf Club. Foto Kevin Lamarque/REUTERS

‘Oneerlijke’ kritiek

„Toegang tot de president wordt verkocht, vooral aan superrijken”, zegt Craig Holman van Public Citizen. Hij wijst op het risico van schandalen – of de suggestie ervan, als Trump besluiten neemt in het zakelijk belang van zijn leden. Eric Trump, de zoon van de president die medeverantwoordelijk is voor zijn zakelijke imperium, heeft die kritiek verworpen. „Dat veronderstelt het slechtste van ons en anderen, en dat is niet eerlijk”, zei hij tegen The New York Times.

Volgens Holman moet Trump stoppen met het mengen van zaken en zijn presidentschap. „Dat betekent: zijn bedrijf Mar-a-Lago niet gebruiken om het Witte Huis te runnen. Hij profiteert van zijn positie als president.” Laat hem naar het presidentiële buitenverblijf van Camp David gaan, zegt Holman. Dat complex in de bossen van Maryland is daarvoor bedoeld, en brengt geen geld op voor Trump.

Camp David, gebouwd in de jaren dertig voor overheidsfunctionarissen en hun families, wordt sinds 1942 benut als presidentieel buitenverblijf. De zieke president Franklin Roosevelt koos hiervoor, om op nog geen honderd kilometer van Washington frisse lucht op te kunnen snuiven. President Jimmy Carter hield er in 1978 besprekingen tussen Egypte en Israël, die leidden tot een vredesakkoord.

Camp David, door sommigen omschreven als een „veredelde blokhut”, heeft echter geen gouden kranen. Noch beschikt het over uitzicht op de oceaan of een glimmende balzaal. Het is, kortom, niet in de stijl van Trump. „Camp David is heel rustiek”, zei hij onlangs in een interview. „Weet je voor hoe lang je het leuk zou vinden? Voor ongeveer 30 minuten.”

Het ziet er dan ook naar uit dat Mar-a-Lago in weekends dienst zal blijven doen als Zuidelijk Witte Huis – tot ergernis van sommige omwonenden, die klagen over versperringen, extra verkeer, en strenge veiligheidsmaatregelen. Ook de aanvliegroute van de luchthaven van West Palm Beach wordt aangepast als de president aanwezig is, want het luchtruim boven Mar-a-Lago is dan een no fly zone. Wellicht dat Trump in de zomer wegblijft, want, legt auteur Leamer uit, in Palm Beach draait alles om het winterseizoen. „In de zomer gaat alles hier dicht.”