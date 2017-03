Trump blijft erbij te zijn afgeluisterd

„Merkel en ik hebben misschien wel iets gemeen”, zei president Donald Trump vrijdag op de persconferentie met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, na afloop van haar bezoek aan Washington. Merkel reageerde met een zuinig glimlachje op de opmerking van de president, die ermee verwees naar de onthulling in 2013 dat Amerikaanse geheime diensten haar mobiele telefoon jarenlang hadden afgeluisterd.

Trumps uitspraak volgde op een vraag van een Duitse journalist die wilde weten hoe het nu precies zat met zijn eerdere beschuldiging dat de Trump Tower in New York tijdens de verkiezingscampagne zou zijn afgeluisterd door oud-president Obama.

Zo gooide de president toch weer olie op het vuur in een al twee weken durende rel die de afgelopen dagen steeds hoger opliep, maar vrijdag juist weer een beetje gesust leek te worden.

Zowel de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, als van de Senaat, als van de senaatscommissie voor de veiligheidsdiensten – alle drie Republikeinen – hebben inmiddels gezegd geen enkel bewijs te hebben gezien voor het bespioneren van de Trump Tower.

Maar dat weerhield woordvoerder Sean Spicer van het Witte Huis er donderdag niet van om te suggereren dat Obama wellicht hulp heeft gehad van de Britse spionagedienst GCHQ. Hij baseerde zich daarbij op een oud-rechter en commentator van Fox News die beweerde dat Obama had samengewerkt met deze bevriende buitenlandse spionagedienst.

Londen: volstrekt belachelijk

De Britten waren razend. De GCHQ besloot publiekelijk te reageren – iets wat de dienst zelden doet – en noemde de aantijgingen „onzin, volstrekt belachelijk”. De Britse ambassadeur in Washington sprak Spicer erop aan. Die hield vol dat hij niets verkeerds had gedaan. Hij citeerde slechts berichten in de media. Dat wilde volgens hem nog niet zeggen dat hij het er ook mee eens was.

Vrijdag haalde het Witte Huis toch bakzeil. Weliswaar werd niet openlijk excuus aangeboden, maar volgens een woordvoerder van de Britse premier Theresa May heeft het Witte Huis beloofd de verdachtmaking niet meer te zullen herhalen.

Trump lijkt zich daar dus nog weinig van aan te trekken – al noemde hij de GCHQ niet met name. Hij was zichtbaar geïrriteerd over de vraag van de Duitse journalist. Hij zei dat de beschuldiging bovendien niet van hem kwam, maar van een „zeer getalenteerde jurist” op Fox News. „U moet dus niet bij mij zijn, maar bij Fox”, aldus de president.

Op de vraag van een andere Duitse journalist of hij niet af en toe spijt had van een van zijn opmerkingen op Twitter, had de president toen al gezegd: „heel zelden”.