Topbestuurders vergrootten eigen aandeelbelang in 2016

De topbestuurders van de grootste Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hadden in 2016 veel meer aandelen in hun eigen bedrijven in handen dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit onderzoek van Het Financieel Dagblad dat vrijdag is gepubliceerd.

De krant onderzocht de aandelenpakketten die als bonussen zijn toegewezen aan verschillende bestuurders. De gemiddelde waarde bedroeg 6,2 miljoen, ruim de helft meer dan een jaar eerder. Een gemiddeld aandelenbelang heeft een waarde van zes jaarsalarissen (die rond de miljoen liggen) en ligt vaak ver boven het minimum.

Een eigen aandelenbelang is een vorm van een bonus op het normale salaris dat een bestuurder ontvangt. De constructie speelt een belangrijke rol in het totale salaris van een bestuurder. In 2016 verdienden de topmannen en -vrouwen gemiddeld 15 procent meer, voor een groot deel door nieuw toegewezen aandelen van een hoge waarde. Het ging gemiddeld om een beloning van 4,3 miljoen euro. 2,4 miljoen daarvan bestond uit aandelen.

Toekomst ook rooskleurig

Volgens Het Financieel Dagblad ziet de toekomst er nog rooskleuriger uit voor de bestuurders, mede omdat de aandelenpakketten blijven groeien. Dit jaar ontvangen ze vermoedelijk 40 procent meer.

Topverdiener was Nancy McKinstry van Wolters Kluwer. Zij verdiende 15,9 miljoen, gebaseerd op een basissalaris van 1,2 miljoen, een bonus en aandelen ter waarde van 13,1 miljoen. Paul Polman van Unilever loopt voorop qua aandelenbelang: hij bezit een deel van het bedrijf ter waarde van 44,3 miljoen.

Opvallend genoeg kwam vrijdag ook de Volkskrant met een onderzoek naar topbeloningen. Die krant laat echter buitenlandse AEX-fondsen buiten beschouwing en neemt enkele Midkap-bedrijven mee. Dan stijgen de beloningen met maar 1 procent in plaats van 15 procent.