Samen achteruit

Omdat ik gek ben op leedvermaak verheug ik me dit weekend nogal op de vergadering van de zwaargewonde PvdA in Utrecht. Hoorde een aantal zogenaamde partijprominenten al kermen dat het geen bijltjesdag mag worden. Heerlijk zo’n zaaltje vol zachte heelmeesters die stiekem verslaafd zijn aan de weeë geur van stinkende wonden. Hoop zo dat Hans Spekman de boel nog voorzit en dat hij die zwarte trui draagt met daarop die hele grote verlepte rooie roos. Die droeg hij regelmatig op belangrijke partijmomenten en dit lijkt me zo’n moment. Wat mij betreft is die trui zijn favoriete buikvodde. Ik laat hem op dit moment in een lagelonenland namaken en zal hem dragen tijdens de komende oudejaarsconference.

Achter Hans moeten ze tijdens het gezellige samenzijn eerst de farizeeërsfoto projecteren waarop Diederik omhelsd wordt door Lodewijk nadat de laatste die onzinnige door Spekman verzonnen lijsttrekkersverkiezing gewonnen heeft. En daarna moeten ze met alle leden op datzelfde scherm gaan kijken naar het meest recente verkiezingsfilmpje van Hans. Dat staat op YouTube en daarin beantwoordt de lieverd veel gestelde internetvragen. Wie het nog niet gezien heeft moet met spoed kijken! Je lacht jezelf aan gruzelementen. Dit is zo tragisch en hilarisch. Het staat sinds deze week met stip in mijn top-3 van vrolijke internetfilmpjes. Daarin staat het interview van René Mioch met een straalbezopen Gerard Thoolen al jaren vet op 1!

Maar de PvdA-leden moeten gezellig naar dit filmpje van Hans kijken. Ze zullen zich te barsten lachen. Oké, dat doet pijn als je aan alle kanten bont en blauw gekneusd bent, maar volgens mij lucht het op. Humor kan genezend werken. Het Spekmanfilmpje eindigt trouwens met de optimistische slogan: Samen Vooruit! Als dat geen humor is?

Daarna mag Hans de VVD’er Ard van der Steur aankondigen. Deze corpsbal zal precies uit de doeken doen hoe het werkelijk zat met het beroemde Teevenbonnetje en wat Rutte vanaf de eerste seconde allemaal wist. Allemaal antwoorden op Kamervragen die de PvdA-ers afgelopen tijd niet mochten stellen omdat ze vriendjes waren van de VVD. Ard zal de kreunende partijleden uitleggen dat deze affaire de nekslag was voor de socialisten die gedwee moesten toekijken omdat ze nou eenmaal een deal met gladde Mark hadden. En gladde Mark was deze afgelopen vier jaar belangrijker dan de achterban. Ard zal Hans aan het eind sterkte wensen en benadrukken dat hij weet wat het is als je eruit getrapt wordt. Gelukkig staat hij financieel niet in de kou. Dankzij de oude PvdA.

Daarna gaat de hele gewonde vergadering gezellig in de bus. Op Zonnebloemtour naar de provincie Groningen. Buschauffeur Henk Kamp zal ze rustig door het aardbevingsgebied rijden en gids Freek de Jonge zal alles toelichten. Als hij net zo goed in vorm is als tijdens zijn verkiezingsconference dan hebben de gebutste PvdA’ers een leuke middag. Dan zien de socialisten met eigen ogen wat ze vier jaar lang links hebben laten liggen. Geen vraag over de hebberige en chronisch liegende NAM. Geen punt van kritiek op de ronduit maffiose afhandeling van de schade. Geen woord over de laffe Hansje Alders, een dik geworden partijlid dat zich voor het karretje van de gulzige gasboeren heeft laten spannen. En ze mogen goed kijken naar de verzakte huizen en boerderijen. Daar zou een socialist vroeger vurig voor opgekomen zijn. In de tijd dat nood nog wetten brak. Voor negentwintig leden is het busreisje tevens een mooi afscheidsfeestje. Ik zou ze niet aanraden om halverwege ‘En we gaan nog niet naar huis’ in te zetten. Dat gaan ze namelijk wel.

Terug in Utrecht houdt CDA’er Maxime Verhagen nog een praatje. Hij weet uit ervaring hoe dodelijk het is als je met de verkeerde in zee gaat. Maxime tongde ooit met Geertje en loopt nog steeds bij een geslachtsziektekliniek. Alleen Camiel was daar trots op. Maar dat is dan ook een vechter. Vraag maar aan zijn ex.

En dan komt het afscheidsmomentje van Hans. Het zal ongetwijfeld emotioneel zijn. Er wordt gemompeld dat de schat het al die jaren goed bedoelde. Maar neemt u van mij aan: dat is niet zo. Gewoon een geslepen politicus die gekozen is door een stekeblinde partij die is blijven hangen in de vorige eeuw. En die Hans is een keiharde, aan het pluche verslaafde, eigengereide eikel die snoeihard over lijken ging. Vraag maar aan Diederik.