Bewijs uit versleutelde berichten in drugszaak Noord-Brabant

Het Openbaar Ministerie heeft informatie uit versleutelde berichten als bewijs gebruikt in een zaak rondom een drugslaboratioruim in de Noord-Brabantse plaats Stevensbeek. Dat bleek vrijdagochtend aan het begin van de zitting in de rechtbank in Den Bosch. Het is de eerste keer dat berichten van speciale door criminelen gebruikte telefoons in een strafzaak worden gebruikt.

In de door het OM ontsleutelde berichten stond gedetailleerde informatie over het drugsproductieproces. De zaak draait om een drugslab dat in oktober 2015 werd opgerold. De zeven verdachten werden tijdens de grootschalige ‘operatie Trefpunt’ opgepakt. Deze operatie werd uitgevoerd in april 2016.

Leesbaar

Het OM maakte vorige week bekend dat het 3,6 miljoen versleutelde berichten van servers van het bedrijf Ennetcom heeft kunnen ontsleutelen. In die ontsleutelde berichten zei het OM bewijs te hebben gevonden voor lopende drugs-, geweld- en liquidatiezaken. De berichten die in de zaak in Stevensbeek worden gebruikt, zaten hier ook tussen.

Ennetcom is een provider die telefoons verkoopt met daarop de zogenoemde versleutelsoftware Pretty Good Privacy (PGP). Het bedrijf garandeert kopers afgeschermd berichtenverkeer. Het aanbieden van deze dienst is niet strafbaar, maar volgens het OM wist het bedrijf dat de diensten aan criminelen werden geleverd.

De politie maakte vorig jaar bekend de PGP-software te kunnen ontsleutelen. Dit kan grote gevolgen hebben voor lopende strafzaken. De ontsleutelde berichten kunnen voor de politie een waardevol inzicht geven in de structuur van criminele organisaties en de werkwijze van de georganiseerde misdaad.

De locatie waar het drugslab werd opgerold.