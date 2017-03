Syrië schiet op Israëlische gevechtsvliegtuigen

Israël heeft vrijdagnacht Syrische doelen bestookt. Dat gebeurt wel vaker, maar nu heeft Syrië ook teruggevuurd, schrijft persbureau AP. Luchtafweergeschut heeft geprobeerd de gevechtsvliegtuigen te raken, maar dat is volgens Israël niet gelukt. Er zouden geen slachtoffers aan Israëlische zijde gevallen.

Het Syrische leger zegt dat er wél een Israëlisch gevechtsvliegtuig is neergeschoten. Een ander vliegtuig zou ook zijn geraakt, schrijft persbureau Reuters op basis van een verklaring van het leger. Volgens de legerverklaring schonden vier Israëlische vliegtuigen het Syrische luchtruim en vielen ze een militair doel nabij Palmyra aan.

Israël zegt een Syrische luchtafweerraket te hebben onderschept. Door het incident zijn luchtalarmen in de Israëlische nederzettingen op de Jordaanoever afgegaan, aldus het Israëlische leger. Maar de veiligheid van zijn burgers zou geen moment in gevaar zijn gekomen. Ooggetuigen hebben volgens persbureau Reuters na het alarm wel twee explosies gehoord.

Israël gemunt op Hezbollah

Wat het doelwit van Israël was in Syrië, is niet duidelijk. Daar geeft het Israëlische leger sowieso nooit duidelijkheid over, al wordt algemeen aangenomen dat het doelwit (konvooien van) Hezbollah is. Hezbollah, de Libanese beweging van sji’itische militanten, staat in buurland Syrië het regime van president Assad bij. Door de luchtaanvallen probeert Israël te voorkomen dat wapens worden gesmokkeld naar Hezbollah in Libanon, waarmee het Israël kan bedreigen.

In april 2016, gaf premier Benjamin Netanyahu toe dat Israël tientallen wapenkonvooien bestemd voor Hezbollah in Syrië had aangevallen, schrijft persbureau AFP.

Israël-correspondent Derk Walters schreef eerder over de Israëlische bombardementen op Hezbollah-doelwitten: Israël beschuldigd van nieuwe aanval op basis Damascus

Israël is tot nu toe de Syrische burgeroorlog redelijk bespaard gebleven. Het incident van vrijdag is voor Israël het meest ernstige sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011.

In 1967 bezette Israël een deel van de Golanhoogten van Syrië, die het in 1981 annexeerde. Die annexatie wordt door de internationale gemeenschap niet erkend.