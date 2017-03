James Blunt: ‘Ik neem mezelf niet zo serieus’

‘Ik prijs degene die in gezelschap hardop durft te bekennen dat hij of zij ‘You’re Beautiful’ een mooi liedje vindt. Je moet dapper zijn om dat te zeggen.” James Blunt weet dat hij onder liefhebbers van de ‘betere’ popmuziek weinig te verliezen heeft. Zijn grote hit uit 2005 wordt door velen hartstochtelijk gehaat, en met zijn reputatie als zanger gaat het niet veel beter.

De Engelse Blunt (43) heeft een ingebouwd verdedigingsmechanisme. Op Twitter is hij de eerste om zijn vermeende status van ‘one hit wonder’ te onderstrepen. „Proof that one song is all you need” luidt het credo van zijn Twitteraccount. In werkelijkheid had hij in de afgelopen twaalf jaar wel meer dan één hitsingle.

„James Blunt is so irritating”, twitterde iemand. „Infectious too!”, antwoordde Blunt. „Like herpes.”

Op de tweet „I cannot stand James Blunt” volgde zijn advies: „Have a seat. I have that effect on people.”

If you thought 2016 was bad - I'm releasing an album in 2017. — James Blunt (@JamesBlunt) 13 December 2016

Bekijk nog een tweet

Vindt hij het komisch om zichzelf naar beneden te halen? „Het is niet mijn eerste prioriteit”, zegt de man die het scherp geformuleerde understatement tot kunst heeft verheven. „Waarom zou ik die lawine van beledigingen en slechte kritieken op sociale media niet met humor tegemoet treden? Voor mij is het de enige manier om daarmee om te gaan. Ik weet dat er mensen zijn die mijn muziek wél mooi vinden. Dus zet ik mijn critici publiekelijk voor aap.”

Zichzelf spaart hij niet. „Mijn echte naam is James Blount”, schreef hij naar waarheid op Twitter. Maar, voegde hij er droog aan toe: „Ik veranderde mijn achternaam omdat mensen me plaagden met het feit dat het op ‘count’ rijmde.” Blunt, mag je er zelf bij denken, rijmt op cunt.

Vorig jaar gooide hij olie op het vuur met de aankondiging van zijn nieuwe, vijfde album The Afterlove. „Als je dacht dat 2016 slecht was…” twitterde hij, „ik breng in 2017 een nieuw album uit.” Spotten met de betreurde David Bowie, Prince en Leonard Cohen wilde hij niet, zegt Blunt. „Vorig jaar was een rampjaar voor de popmuziek met de dood van al die grote helden. Er zijn mensen die mijn muziek als onheil ervaren. Ik wilde ze alleen maar voorbereiden op het feit dat er meer op komst was.”

Opleiding op privéscholen

Zijn opleiding op deftige privéscholen en de vier jaar die hij diende als kapitein in het Britse leger werken niet in zijn voordeel, bij een publiek dat de authenticiteit van een popzanger vaak afmeet aan de mate waarin hij van de straat is. James Blunt groeide op als zoon van een hoge cavalerieofficier en woonde in de buurt van de diverse legerbases waar zijn vader diende. Het gezin verhuisde vaak en James bracht een deel van zijn jeugd door op kostscholen. Na studies sociologie en vliegtuigbouwkunde werd ook hij militair. Hij diende onder meer in Kosovo, waar hij meewerkte aan vredesmissies. Een gitaar had hij altijd bij zich en in zijn soldatentijd ontwikkelde hij zich als zanger en songschrijver.

Het succes van ‘You’re Beautiful’ kwam niet vanzelf.

Pas toen het nummer gebruikt werd in een reclamefilmpje (voor Vodafone) kwam de verkoop van het bijbehorende debuutalbum Back To Bedlam op gang. Twaalf jaar en twintig miljoen verkochte albums later zijn de uitgangspunten onveranderd. The Afterlove staat bol van romantische bespiegeling en vat Blunts ijle, indringende stem in een wat meer elektronische bedding dan voorheen. Liefde overwint alles, is de conclusie van het openingsnummer ‘Love Me Better’. Daarin heeft James Blunt het over de keerzijde van de beerput die over hem wordt uitgestort. „People say the meanest things”, zingt hij met zachte gitaarbegeleiding. „I’ve been called a dick, I’ve been called so many things.”

Die verwensingen doen hem wel degelijk pijn, zegt Blunt. „Ik ben een romanticus en het ligt niet in mijn natuur om sombere liedjes te zingen over de toestand in de wereld. Maar de werkelijkheid dringt door in mijn teksten.”

Ed Sheeran hielp hem bij het voltooien van twee liedjes en bracht hem dichter bij de kern van het ambacht van songschrijver. „Ed heeft een jaloersmakende ontwikkeling doorgemaakt naar een sterrenstatus die hem de grootste in ons vak maakt. Zijn manier van liedjes schrijven is verbazingwekkend eenvoudig en direct. Als jonge vader wilde ik een liefdeslied maken voor moeder en kind. Voordat ik me kon verliezen in wollige taal en allerlei metaforen, stimuleerde Ed me om het zo simpel mogelijk te houden. ‘Make Me Better’ gaat over wachten bij de telefoon als de ander lang van huis is, en rennen door de ziekenhuisgang op weg naar de kraamafdeling. De beste songteksten haal je uit dingen die dicht bij je staan.”

Geen liefdesliedje

In twee songs van The Afterlove gebruikt hij opnieuw de woorden ‘you’re beautiful’. Eerst als kwinkslag in ‘Love Me Better’: „I would have said you’re beautiful but I’ve used that line before.” Dan als oprechte liefdesverklaring, in Paradise: „Oh God you’re beautiful.” Komt hij ooit los van dat ene liedje? „De mensen realiseren zich te weinig dat ‘You’re Beautiful’ helemaal geen liefdesliedje was. Het gaat over een jongen die hartstikke stoned in de metro zit en die daar een mooi meisje ziet. In zijn droom stapt hij op haar af en probeert hij haar af te pikken van haar vriendje. In werkelijkheid gaat het over een loser die wel een mooi plan kan hebben om dat meisje te versieren, maar die met lege handen achterblijft. Mijn bekendste liedje gaat over een treurige stalker die gedoemd is het onderspit te delven.”

Zijn Twitteraccount begon hij op verzoek van zijn platenmaatschappij, ter promotie van zijn muziek. „Ik ben helemaal niet zo goed in zelfpromotie en mijn privéleven is me heilig. Dus begon ik als DirtyLilBlunt en maakte er een grote grap van. Inmiddels is het geen geheim meer en twitter ik als de echte James Blunt. Bij de platenmaatschappij schrokken ze zo van de reacties dat ze me gesmeekt hebben om ermee op te houden. Voor mij is er geen weg terug. Het is een manier om mezelf niet altijd zo verdomd serieus te nemen.”

James Blunt vindt het raar als zijn muziek een guilty pleasure wordt genoemd. „Hoe kun je schuldig zijn aan houden van muziek? Wat zijn dat voor mensen die voor anderen uitmaken wat ze mooi of lelijk mogen vinden, en goed of fout? Ik blijf muziek maken tot de inspiratie er niet meer is. Voor The Afterlove had ik meer dan honderd ideeën voor songs. Zo makkelijk zijn ze nog niet van me af.”

The Afterlove verschijnt 24/3 op Atlantic/Warner. Concert 6 november AFAS Live, Amsterdam.