‘Baskische beweging ETA wil zich ontwapenen’

De separatistische gewapende groep van Baskenland, ETA, zal later op vrijdag aankondigen zich te ontwapenen. Dat meldt de Franse krant Le Monde. Volgens de krant wil de ETA voor 8 april de wapens neerleggen.

Sinds 2011 is er een staakt-het-vuren tussen Spanje en de ETA. Toch heeft de groep zich nooit ontwapend en zijn er eind vorig jaar nog leden gearresteerd. Zo werden in december vijf mensen opgepakt in het zuiden van Frankrijk. In november werd Mikel Irastorza, de hoogste leider van de groep, gearresteerd door Spaanse speciale eenheden. Hij werd door Spanje gezien als de “laatste nog ongestrafte leider” van de ETA en volgde kopstukken David Pla en Iratxe Sorzabal op, die een jaar eerder waren gearresteerd.

De ETA

De ETA ontstond in de jaren ’50 met het doel de Baskische cultuur in Spanje en Frankrijk te beschermen. Kort daarna ontwikkelde de groep zich tot een gewapende beweging die een onafhankelijk Baskenland nastreefde. Bij aanslagen van de ETA vielen sinds de oprichting meer dan achthonderd doden, onder wie ruim 340 burgers.

In 2011 beloofde de groep een einde te maken aan de terreurcampagne met een staakt-het-vuren. Toch is de ETA nog niet verdwenen: volgens AFP lopen nog twintig voormalige ETA-strijders vrij rond. Bijna vierhonderd leden zijn opgesloten in Spaanse of Franse gevangenissen.

De Spaanse overheid heeft nog niet gereageerd op het nieuws.