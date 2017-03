Denk is voor veel ‘Turkse’ Schiedammers een keuze van het hart

De wijk Nieuwland in het oosten van Schiedam wordt aan de ene kant geflankeerd door molen De Drie Koornbloemen en aan de andere kant door moskee Merkez Camii. Galerijflats wisselen af met rijtjeshuizen. In het midden staan wipkippen en glijbanen, en op de hoeken zijn kappers, theehuizen, een enkele minisupermarkt. De straten zijn er vernoemd naar staatslieden: Troelstra, Kuyper, Drees, Thorbecke.

In Schiedam werd de PVV woensdag de grootste. Maar het is óók de gemeente waar Denk zijn meeste stemmen haalde: 8,2 procent van de Schiedammers stemde voor de partij. In Nieuwland was dat 24,2 procent.

Het is dan ook niet moeilijk Denk-stemmers te vinden. Sommigen hebben geen duidelijke reden voor hun keus. Postbezorger Haci Cetin (23) stemde Denk omdat zijn moeder Denk ging stemmen – en hij had haar gemachtigd. Hij zegt het een beetje schuldbewust: „Ik volg de politiek niet heel erg.”

Bewuste keuze voor Denk

Maar de meeste kiezers hebben heel bewust een keuze voor Denk gemaakt. Rahmi Ayhan (56), oud-handhaver bij de gemeente Schiedam, volgde alle debatten, vertelt hij. Hij in zijn fleecejas van de gemeente met wat vrienden buiten theehuis Amca (oom) een sigaretje te roken.

Ayhan zegt: „Het is een nieuwe partij. Al die anderen heb ik al eens meegemaakt: ze beloven, beloven, beloven. Ik geloof die beloftes niet meer.” Hij stemde PvdA, en ook wel eens CDA en GroenLinks. „Nu viel de keuze op meneer Kuzu.”

Tunahan Kuzu, de lijsttrekker van Denk, en Selçuk Öztürk, de nummer drie, zijn hier bekenden. De eerste ging in Schiedam naar school. „Öztürk kwam hier vertellen wat hij voor ons soort mensen kan betekenen.” Met ons soort mensen bedoelt Ayhan mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering – hij verdraaide zelf zijn knie - niet Turkse Nederlanders.

„Hun afkomst maakt niet uit. Als zij maar aan onze verwachtingen voldoen. Dat willen we toch allemaal van degene op wie we stemden?”

Maar de meeste wijkbewoners stemden wel degelijk Denk vanwege de Turks-Nederlandse afkomst van Kuzu en Öztürk. Zoals ook in andere steden: er is een duidelijke correlatie tussen het percentage Denk-stemmers en het percentage Turkse inwoners van een gemeente.

Merve Yuksel (22), studente pedagogiek, zit toe te kijken hoe drie kleine peuters in gele veiligheidsvestjes over een speeltoestel klauteren. Ze twijfelde tussen Denk en D66, de laatste omdat het „de onderwijspartij” is. Maar „meneer Kuzu neemt het op tegen racisme”. „Door wat er gaande is met de PVV is dat echt belangrijk.”

Dat zegt ook een 51-jarige groene- en fruithandelaar.

„Het komt door Wilders. Hij is tegen moslims, dus zocht ik iemand die ons zal verdedigen. Dat was de grote reden voor denk.”

Hij wil zijn naam liever niet geven, hij haast zich met twee volle rode boodschappentassen naar huis zodat hij op tijd in de moskee kans zijn.

Nadia Zerktouni (36), werkzaam bij een afvalverwerkingsbedrijf, en Jamila Taouel (30), onderwijsassistente op een islamitische basisschool in Nieuwland, hebben wel uitgebreid tijd om te praten. De laatste vermoedt dat alle ouders Denk hebben gestemd. Kuzu kwam tijdens kinderboekenweek langs, vertelt Taouel, en tijdens de iftar, de maaltijd bij het breken van de ramadan. Ook zij stemde Denk: „Mijn man zei Denk, en ik zei ‘ja, ja goed.”

Relatie Denk en Turkse Nederlanders Stemmen op Denk (%) Turkse niet-westerse allochtonen (%)

Zerktouni koos anders: GroenLinks. Ze vergeleek die partij met Denk, en op standpunten over huisvesting en ziektekostenverzekering won de eerste. Bovendien: „Denk is een nieuwe partij, ze moeten hun punten nog iets finetunen.”

Maar GroenLinks was een keuze voor het hoofd, Denk zou er een van het hart zijn geweest en dus was ze toch wel blij met de drie zetels. „Mijn gevoel was, hier is een partij die mij gaat vertegenwoordigen. Die tegengas zal geven.”

Lees meer: Denk breekt door als dé nieuwkomer

Tegengas in een land dat steeds minder vriendelijk is voor moslims, zeggen ze. Als andere vriendinnen aanschuiven, vertellen ze over wat ze horen op straat. Taouel: „Ik was met de kinderen aan het oversteken op een zebrapad. Dat gaat niet zo snel en een auto scheerde vlak achter me. De man schreeuwde ‘het komt zeker door je hoofddoek dat je niet kan zien’.”

Zerktouni zegt zich zorgen te maken over haar kinderen. „Mijn dochter is negen en wil een hoofddoek dragen. Ik ben daar blij om. Maar ik denk ook ‘meisje, zal je dan wel ergens stage kunnen lopen’.”

Amal (34), huisvrouw, die niet met haar achternaam in de krant wil, vertelt de anderen dat ze in de supermarkt net opeens dacht ‘zouden dit PVV-stemmers zijn?’. „Nu ik weet dat er hier in Schiedam zoveel PVV is gestemd, ga je er opeens op letten of mensen je wel aankijken.” Ook zij stemde Denk: „Puur om Wilders te pesten.”