Cruijff hoopt dat Cruijff-stadion ‘geen gebakken lucht’ blijkt

In een gesprek met NRC uit Jordi Cruijff zijn teleurstelling over het feit dat er nog geen knoop is doorgehakt. „Men vond het na mijn vaders dood belangrijk dat het stadion naar hem werd vernoemd. Maar de gesprekken tussen Ajax, de Arena en de gemeente Amsterdam lopen al máánden. Laten we hopen dat het achteraf geen gebakken lucht blijkt te zijn.”

Arena-directeur Henk Markerink zegt dat er ,,momenteel nog druk wordt gesproken” over de naamwijziging. ,,Het is dus niet het juiste moment om er nu al uitgebreid over te communiceren.” Ook Ajax wil niet reageren.

Op 24 maart is het een jaar geleden dat Johan Cruijff aan longkanker overleed. Jordi Cruijff zegt dat zijn moeder Danny zich veel laat zien bij evenementen die voor haar echtgenoot belangrijk waren. „Ze voelt dat ze iets voor hem doet. ‘Johan, ik zal mijn steentje bijdragen’.”

Op de vraag waarom Danny Cruijff de afgelopen vijftig jaar nooit een interview gaf, zegt hij: „Mensen willen de smeuïge verhalen weten, daar heeft ze geen zin in.”

Cruijff vertelt dat zijn vader een stille weldoener was. Hij was verbaasd te horen hoe vaak zijn vader onbekenden de helpende hand toestak. „Een man vertelde me dat hij naar huis wilde vliegen, maar geen geld had voor een ticket. Johan kocht het voor hem – en vertelde er niemand over.”