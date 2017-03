Zo brengen de ochtendkranten de verkiezingsuitslag

Veel Mark Rutte, een klein beetje Lodewijk Asscher en weinig Geert Wilders. De voorpagina’s van de ochtendkranten zijn donderdag behoorlijk eensgezind over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. “Toch weer Rutte”, kopt het AD. En nrc.next schrijft: “Rutte kan door. Maar met wie?”

Anders dan veel andere kranten zien lezers van Trouw donderdagochtend het beteuterde gezicht van Lodewijk Asscher van de PvdA. “VVD grootste, PvdA op historisch verlies”, staat daaronder. Ook op de voorpagina van BN DeStem is Asscher eveneens te zien, maar de meeste aandacht gaat uit naar Rutte.

Elsevier kijkt een stapje verder, naar de formatie die de komende weken volg. “Rechts kabinet lonkt”, schrijft het weekblad donderdag op de omslag. De Provinciale Zeeuwse Courant is voorzichtiger, omdat het politieke landschap alleen maar “gefragmenteerder” is geworden. “En nu: puzzelen!”

Britse kranten schrijven over Wilders

Waar Nederlandse kranten zich vooral richten op de overwinning van Rutte, hebben buitenlandse kranten vooral aandacht voor het feit dat Wilders niet de grootste is geworden. “Nederlandse premier bezweert radicaal rechts”, schrijft The Guardian donderdag op de voorpagina. En The Times: “Nederlandse kiezers slaan opstand af, radicaal rechts zakt voor verkiezingstest.”

Ook De Limburger koos die insteek: