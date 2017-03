Werkloosheid verder gedaald in februari

Nederland telde in februari 473.000 werklozen, 7.000 minder dan de maand ervoor, meldt het CBS donderdag. Daarmee zet de daling van de werkloosheid die in 2014 begon weer verder. In procentuele termen bleef de werkloosheid in februari wel gelijk ten opzichte van januari. Het gaat om 5,3 procent. Dat percentage blijft gelijk omdat de beroepsbevolking ook licht afnam.

De daling in de werkloosheid kwam lange tijd vooral van 45-plussers. Daar is de situatie nu relatief gestabiliseerd rond de vijf procent, in de jongere categorieën daalt het percentage nog langzaam.

De afgelopen drie maanden nam het aantal werkenden elke maand toe met gemiddeld 13.000. De afname van de werkloosheid komt volgens het CBS vooral omdat er meer werklozen een baan vinden dan er werkende mensen werkloos worden. De afgelopen drie maanden kregen er 123 duizend mensen een baan die eerst werkloos waren, terwijl er 85 duizend mensen hun baan verloren.