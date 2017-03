Toch acht jaar cel voor Bart van U. in hoger beroep

Bart van U., die Els Borst (81) en zijn eigen zus Loïs (43) om het leven bracht, is in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. Dat komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

In tegenstelling tot de rechter in eerste aanleg achtte het gerechtshof Van U. nu wel deels toerekeningsvatbaar. De rechtbank legde Van U., die schizofreen is, toen alleen tbs met dwangverpleging op:

“Door zijn psychiatrische ziekte lijkt Van U. in een parallelle wereld te leven. In die andere wereld heeft hij zijn eigen zus om het leven gebracht.”

Daarmee ging de rechtbank in tegen het oordeel van het OM en deskundigen van het Pieter Baan Centrum.

Omdat hij de vrouwen in een “plotselinge gemoedsopwelling” zou hebben gedood, oordeelde de rechtbank in eerste aanleg dat er geen sprake was van moord, maar van doodslag. Het OM kon zich niet vinden in het ontoerekeningsvatbaar verklaren van Van U. en besloot hoger beroep aan te tekenen.

Van U. heeft bekend Borst in 2014 en zijn zus Loïs in 2015 te hebben gedood. Volgens Van U. heeft hij een “goddelijke opdracht” gekregen om Borst om te brengen, omdat zij als minister van Volksgezondheid voor D66 in 2001 verantwoordelijk was voor de euthanasiewet. Zijn zus Loïs zou hem jarenlang hebben gepest.