Verdachte aangehouden in zaak video Patricia Paay

De politie heeft in Beverwijk een man van 39 opgepakt in verband met de zaak rond het onrechtmatig verspreiden van een video van zangeres Patricia Paay. De man zou betrokken zijn geweest bij het social media-account dat de beelden verspreidde, meldt de politie. Hij wordt verdacht van computervredebreuk, smaad en belediging.

De politie heeft in het huis van de verdachte beslag gelegd op computerapparatuur. De apparatuur wordt nog door experts van de politie onderzocht. Hoewel de verdachte uiteindelijk weer is vrijgelaten, benadrukt de politie dat het onderzoek nog niet afgesloten is en dat er mogelijk meer mensen worden aangehouden. Ook blijft de man verdachte in de zaak.

Paay deed in februari aangifte tegen een onbekend persoon die volgens haar inbrak op haar computer en de daar gevonden beelden ongewenst verspreidde. Ze deed ook aangifte tegen twee websites die de beelden plaatsten.