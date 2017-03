Trump gefrustreerd: de instituties wijken niet

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Donald Trump heeft opnieuw een grote nederlaag geleden tegen de rechterlijke macht. Een paar uur voordat het Amerikaanse inreisverbod vanuit zes overwegend islamitische landen zou ingaan, heeft een federale rechter in Hawaii het decreet opgeschort. Reizigers uit Iran, Syrië, Jemen, Somalië, Libië en Soedan worden daarom vanaf vandaag niet geweigerd, zoals het plan was.

Het inreisverbod was een licht aangepaste versie van een eerder inreisverbod uit zeven landen. Zo werd Irak van de lijst gehaald, verdween een uitzonderingsgrond voor christenen, en mensen met een geldig visum zouden alsnog welkom zijn. Het vorige, overhaast ingevoerde verbod leidde in januari tot een chaos op luchthavens, en de detentie van honderden reizigers. Overal in het land werden grootschalige protesten georganiseerd. Het nieuwe decreet werd, direct na de aankondiging, meteen aangevochten door verschillende staten, waaronder Hawaii.

Discriminerende maatregel

De rechter in Hawaii, Derrick Watson, liet in zijn vonnis merken dat hij het nieuwe inreisverbod ziet als een discriminerende maatregel tegen moslims. Watson haalde tal van uitspraken aan van Trump en zijn getrouwen, die „onweerlegbaar” bewijzen dat de bedoeling achter het inreisverbod „religieuze animositeit” is. „Iedere redelijke, neutrale toeschouwer” zou het decreet zien als een poging „een zekere religie te benadelen, ongeacht het officiële, neutrale oogmerk”.

Trump maakte er tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen geen geheim van dat hij moslims niet langer wilde toestaan naar de Verenigde Staten te reizen. Zijn bondgenoot Rudy Giuliani zei openlijk dat de bedoeling achter het inreisverbod dit beoogde, maar dat dat juridisch niet rond te krijgen was. Stephen Miller, een hoge adviseur in het Witte Huis, zei dat het verwaterde verbod exact hetzelfde beoogde als het eerste, afgeschoten decreet. Trump liet verder een e-mail versturen naar aanhangers, waarin stond dat het nieuwe inreisverbod „radicaal islamitisch terrorisme” tegen moest gaan. Zo heeft Trump de ondergang van zijn decreet eigenhandig veroorzaakt.

Gefrustreerd

Trump sprak een paar uur na de uitspraak aanhangers toe in de staat Tennessee. Hij was zichtbaar gefrustreerd, en had het over „het sluiten van het Negende Circuit”, waar deze rechtbank deel van uitmaakt. Volgens Trump was de rechter „politiek gemotiveerd”. „Dit is slecht, verdrietig nieuws. Dit was een verwaterde versie, en het gaat over de veiligheid van dit land, onze mensen.”

Trump suggereerde dat hij opnieuw zijn eerste inreisverbod ging invoeren, om dat vervolgens uit te vechten tot aan het Hooggerechtshof, de hoogste rechterlijke instantie. „Die eerste versie heb ik altijd de betere gevonden.” De vorige keer beloofde hij dat ook, maar hij trok dat plan in, omdat het verbod weinig kans maakt bij het Hof. Tegen de beslissing van de rechter in Hawaii kan Trump in beroep gaan. Als een Hof van Beroep hem ongelijk geeft, is het Hof de laatste stap.

Trump merkt steeds meer dat de Amerikaanse instituties niet wijken voor zijn dadendrang. De rechterlijke macht heeft nu al drie keer zijn decreten voor een inreisverbod verworpen. In het Congres loopt een ander plan, het vervangen van Obamacare, alles behalve soepel. Dit leidt tot frustratie bij de president, die weer bijeenkomsten organiseert met aanhangers om de sfeer van zijn campagne terug te krijgen. Trump beklaagde zich tegen zijn aanhangers over de tegenwerking tijdens zijn eerste vijftig dagen in het Witte Huis.