Recordwinst maakt partij Klaver grootste op links

Langdurig gejoel in de volgepakte poptempel de Melkweg in Amsterdam, toen bijna 2.000 sympathisanten van GroenLinks om 21.00 uur de eerste voorlopige uitslag zagen. Zestien zetels, een verviervoudiging van het huidige aantal in de Tweede Kamer. „Een historische uitslag”, klonk het overal. Het vorige record dateert van 1998 met lijsttrekker Paul Rosenmöller: 11 zetels. Nog een novum: de partij is nu de grootste op links.

Sommige toeschouwers en campagnemedewerkers sloegen al meteen aan het rekenen. „De Rode Hoed-coalitie is haalbaar!” Dat is het voor lijsttrekker Jesse Klaver gedroomde centrum-linkse kabinet vernoemd naar het eerste debat bij RTL: PvdA, SP en GroenLinks, aangevuld met de middenpartijen CDA en D66. Goed voor een meerderheid van 77 zetels.

Bram van Ojik, Klavers voorganger die nu als nummer 10 terugkeert naar de Kamer, reageert wat nuchterder. „Laten we nog maar niet gaan rekenen”, zegt hij met geleegd bierglas in z’n hand. „Wij hebben een geweldige uitslag gemaakt, maar links als geheel heeft wel een geweldige klap gekregen.”

Bovendien: ook het door Klaver gevreesde rechtse kabinet is mogelijk, waarbij middenpartijen CDA en D66 rechts afslaan en voor de VVD kiezen, aangevuld met ChristenUnie en/of SGP.

Voor Kathalijne Buitenweg, de nummer twee, moet GroenLinks eerst maar eens genieten van „deze geweldige uitslag”. „Morgen zitten we voor het eerst met onze nieuwe, grote fractie bijeen. Dan zal de vraag ‘wat nu?’ ongetwijfeld langskomen.” Van Ojik, met zijn 62 jaar tweemaal zo oud als partijleider Klaver, is vooral dolgelukkig dat zijn partij er zo snel bovenop is. In 2012 was GroenLinks een van de grote verliezers van de Tweede Kamerverkiezingen, toen het 6 van de 10 zetels verloor. Hij nam daarna het stokje over van de verantwoordelijk gehouden lijsttrekker Jolande Sap. „En zie waar we nu staan”, zegt Van Ojik. „Daarbij heeft onze campagne heel veel nieuwe mensen weten te mobiliseren met een positieve boodschap.”

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De enorme overwinning van GroenLinks is de beloning voor een moderne, voor Nederlandse begrippen ongekende campagne. Die was de jeugdige leider Klaver op het lijf geschreven. Hij trok meer dan 20.000 mensen op Amerikaans ogende verkiezingsbijeenkomsten in zalen waar normaal gesproken poplegendes optreden.

Klaver benadrukte steeds dat het niet zozeer om de partij ging – al wilde hij uiteraard steeds zo groot mogelijk worden. De campagne was vooral bedoeld om een brede beweging op te zetten, die „het land moet veranderen”. Daarbij denkt de GroenLinks-leider aan een aantal afrekeningen met het beleid van de neoliberale kabinetten in de afgelopen decennia: minder marktwerking van publieke diensten, een eerlijker verdeling van welvaart en fermere stappen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Als het in de komende formatie niet lukt om een progressief kabinet te vormen – „de uitslag is lastig genoeg” dan heeft Klaver geduld. Hij kijkt al weer vooruit naar de volgende stap om zijn beweging nog groter te maken: de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. „We zijn pas net begonnen”, sprak Klaver rond half twaalf tot zijn publiek. „We hebben vandaag in Den Haag gewonnen. Volgend jaar gaan we dat in het land doen.”