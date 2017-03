Overige leden Haagse rapgroep SFB vrij, maar wel schuldig

De twee Haagse rappers die in Suriname nog vastzaten omdat ze beschuldigd werden van seks met een minderjarige en het verspreiden van een seksfilmpje, zijn weer op vrije voeten. De twee leden van rapgroep SFB zijn vrijgelaten, omdat ze gezien hun lange voorarrest niet meer vast hoeven te zitten, zo meldt persbureau ANP.

Drie leden van SFB (Strictly Family Business) werden op 28 december in Suriname opgepakt in verband met een onderzoek naar seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Bij hun vorige bezoek aan het land - twee jaar geleden - zouden ze seks gehad hebben met het toen vijftienjarige meisje. Beelden daarvan hadden ze verspreid via sociale media.

De advocaat van de rappers diende eerder al een verzoek in tot vrijlating, maar dat werd afgewezen, omdat het vluchtgevaar te groot was. Het Openbaar Ministerie van Suriname eiste in februari achttien maanden celstraf, waarvan twaalf voorwaardelijk tegen de drie rappers. Een van de rappers werd vorige maand al vrijgelaten en nu zijn dus ook de andere twee op vrije voeten gesteld. De rechter laat weten “dat ze fout zijn geweest”, maar ze vrijgelaten worden “omdat ze al lange tijd in voorarrest zitten”.

Vrijwillig

De arrestatie van de rappers werd gezien als een grote zaak in Suriname. De aanpak van seksueel geweld staat er hoog op de agenda. In het land waren recent spraakmakende pedofiliezaken. De Surinaamse minister van Justitie Jennifer van Dijk-Silos zei twee maanden geleden dat ze kindermisbruik “keihard wil aanpakken”.

De moeder van het meisje deed kort na het incident wel aangifte, maar de rappers konden pas opgepakt worden toen ze het land weer bezochten. Na de arrestatie zeiden moeder en dochter geschrokken te zijn van de publiciteit, waarop ze de aangifte weer introkken. Het meisje verklaarde tegenover de rechtbank dat de seks vrijwillig was.