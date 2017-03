Oud-decaan Tilburg University opgepakt voor oplichting

De voormalige decaan van Tilburg University, Arie de R. is op woensdag aangehouden door de FIOD op verdenking van fraude, verduistering en valsheid in geschrifte. Dat bevestigt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Naast de oud-decaan zijn nog twee verdachten opgepakt, een vrouw van 40 en een man van 46. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend.

Midden februari kwam het radioprogramma Argos naar buiten met eigen onderzoek, waaruit zou blijken dat De R. bijna een miljoen euro aan kosten had gedeclareerd bij de universiteit voor diensten van familieleden. De universiteit deed in april 2016 aangifte tegen De R. Ook stelde de universiteit een onderzoek in naar zijn wetenschappelijke integriteit, maar daar kwam geen bewijs van wetenschappelijke fraude uit naar voren. Wel sprak de commissie over “twijfelachtige onderzoekspraktijken”.

Promovendi

De R. begeleidde een opvallend groot aantal promovendi. De proefschriften die hier uit voortkwamen waren van “wisselend niveau”, schreef een onderzoekscommissie van de universiteit in februari. De commissie concludeerde dat voor De R. kwantiteit van groter belang leek te zijn dan kwaliteit.

SP-kamerlid Jasper van Dijk stelde vervolgens enkele Kamervragen over de kwestie, berichtte universiteitskrant Univers. Hij zette onder andere vraagtekens bij de promotiebonus van 90.000 euro per promovendus. Daarvan ging 30.000 euro naar de familie van De R.