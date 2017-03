NPO 2 wil schrijversportretten niet uitzenden

De publieke omroep wil in de Boekenweek, die volgende week begint, een serie schrijversportretten niet uitzenden op NPO 2. Schrijven in de lage landen heeft een half miljoen euro overheidsgeld gekost. Ze wordt nu alleen uitgezonden op het digitale themakanaal Cultura en op regionale zender RTV Rijnmond.

De vijfentwintig portretten van een kwartier, met onder meer Esther Gerritsen, Tommy Wieringa en Ilja Leonard Pfeijffer, zijn een initiatief van het Mediafonds, dat op 1 januari is opgeheven. De serie is grotendeels betaald door het fonds en door het Vlaams Audiovisueel Fonds. De publieke omroep kreeg de serie gratis.

Bernet Crucq van productiebedrijf Interakt vindt het desgevraagd erg jammer dat de serie niet op NPO 2 komt. Volgens haar is de serie zeer toegankelijk en is er zeker publiek voor. „Maar hoe de reeks zijn publiek vindt, is aan de NPO.”

Documentairereeks Schrijven in de Lage Landen Schrijven in de lage landen is een Nederlands-Vlaams project. Sommige portretten zijn conventioneel aangepakt – een ernstig interview gelardeerd met landschappen en klassieke muziek – maar andere regisseurs hebben juist nieuwe vormen gezocht: Ilja Leonard Pfeijffer (1968) We zien heimelijk gefilmde mensen op straat in Genua, en we horen de stem van de schrijver, die de gefilmde anonymi ongevraagd een verhaal meegeeft. We zien een oude bloemenverkoopster, en we horen: „Haar echte passie zijn honden. Ze houdt niet van bloemen. En al helemaal niet van klanten. Naarmate ze ouder wordt, heeft ze steeds meer moeite om mensen te verdragen.” Even later zien we dat Pfeijffer (La Superba, Peachez) op een terras toekijkt. Dit is de schrijver aan het werk, hij kijkt rond in de wereld, kneedt personages van mensen, en verzint er verhalen bij. Maartje Wortel (1982) Maartje Wortel (IJstijd, Goudvissen en beton) gaat met haar vader een boom omzagen, maar hij krijgt steeds de kettingzaag niet aan. Daarna zien we hem vergeefs proberen de houtkachel te ontsteken. Volgens Wortel zijn dat rake beelden bij haar werk: „Ik beschrijf hele lullige taferelen en lullige mensen die niet zo goed weten wat ze aan het doen zijn. Ik denk dat lukken of slagen niet echt bestaat. Ik wil laten zien: we klooien allemaal. En dat is goed.”

Waarom komt de serie niet op NPO 2? Netmanager Gijs van Beuzekom: „Geen idee. Er gebeurt zoveel bij ons. Ik moet negen van de tien voorstellen afwijzen.” De NPO verwijst naar AVROTROS, waarvoor de serie is gemaakt. De woordvoerder van AVROTROS zegt dat de serie beter op Cultura past, „omdat het vooral interessant is voor de goed ingevoerde cultuurliefhebber”. NPO 2 is volgens de omroep meer voor „toegankelijke cultuurprogramma’s die een breder publiek aanspreken”. Naar NPO 2 kijken op een avond opgeteld 3,2 miljoen mensen, naar Cultura slechts 22.000.

Schrijven in de Lage landen is in oktober vertoond op de Frankfurter Buchmesse, waar Vlaanderen en Nederland samen Ehrengast waren. Het ministerie van OCW had de cultuurfondsen om een bijdrage gevraagd. De serie zou toen al op tv komen, maar dat werd uitgesteld naar de Boekenweek.

Simone van den Ende, voormalig hoofd cultuur bij AVROTROS, gaf haar fiat voor de serie en is onaangenaam verrast dat hij nu niet wordt uitgezonden: „We leggen een generatie schrijvers vast voor de toekomst. Je krijgt het cadeau, waarom niet? Kijkcijfers? Er zitten toch ook veel kunstliefhebbers onder de kijkers? Die moet je toch ook bedienen?”

Volgens Van den Ende is het feit dat de serie gratis is juist het probleem. Als de omroep het zelf maakt, zit er geld in van de NPO en heb je garantie van uitzending. „Je kunt dit zien als een aankoop. Er zijn geen harde afspraken over uitzenden. De NPO heeft alleen gezegd: Leuk. We horen het wel.”

En is de serie ontoegankelijk? Als AVROTROS de serie zelf had gemaakt, zegt Van den Ende, dan had ze het anders aangepakt: „Ik denk dat een presentator, die je meeneemt in het verhaal, wel geholpen zou hebben. Ga je voor het compromis, of ga je voor de kunst? Dat is altijd de vraag.”

Hans Maarten van den Brink van het voormalige Mediafonds reageert: „AVROTROS wist van het begin af aan, ruim twee jaar geleden, wat het format zou zijn – zonder verteller – en heeft daar nooit aanmerkingen op gemaakt. AVROTROS was zelfs enthousiast en heeft zijn partnerschap schriftelijk bevestigd. Anders hadden wij het niet mogen financieren.”