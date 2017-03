NOS over verkiezingsavond: iemand drukte op de verkeerde knop

Wat ging er mis op de verkiezingsavond van de NOS? De uitzending woensdagavond van de publieke omroep over de Tweede Kamerverkiezingen – met gemiddeld 1,9 miljoen kijkers - werd geplaagd door technisch falen.

Op het belangrijkste moment, de uitkomst van de exit polls om 21 uur, kreeg presentatrice Dionne Stax de verkeerde uitslagen in beeld, en ze las wat anders voor dan wat we zagen. Later wilde ze een tweet voorlezen, die maar niet in beeld wilde verschijnen: „Rob, ik weet het niet, het is mijn avond gewoon niet.” Verder was er kritiek omdat de NOS om 2 uur ’s nachts stopte.

Wat ging er mis bij de exit polls?

Hoofdredacteur Marcel Gelauff: „Dit was een ongelooflijk vervelend moment. We zakten echt met zijn allen door de grond. We hebben uitgebreid getest, vanaf een paar weken van tevoren, en alles werkte perfect. Meerdere computersystemen moeten aan elkaar geknoopt worden. Ergens moet iemand een verkeerde toets hebben aangeraakt, waardoor de uitslagen op nul sprongen. Het is een menselijke fout geweest.”

De uitslagen verschenen als torentjes op de vloer aan Stax’ voeten; computer-animatie geprojecteerd in livebeeld, ofwel augmented reality. Lag het aan de geavanceerde techniek, die gevoeliger is voor falen?

„Nee, dit lag niet aan de augmented reality. We hebben die techniek wel vaker gebruikt, die ging op zich goed. Het lag aan de datatstroom.”

Op Twitter riepen kijkers op tot de terugkeer van Herman ‘De Schermman’ Van der Zandt – de voorganger van Stax.

„Dit heeft helemaal niets met de presentator te maken. Dionne heeft het goed gedaan. Herman had ook met zijn handen in het haar gezeten.”

De uitzending stopte om twee uur. Waarom ging u niet de hele nacht door, zoals bij de Amerikaanse verkiezingen?

„Wij plegen uit de lucht te gaan als er geen nieuws meer is. Ruim vijftig procent van de uitslag was binnen, het zou nog anderhalf uur duren voor er nieuwe prognoses zouden komen. Alle gasten, alle politici waren al naar huis. Hoe maak je dan die tijd vol? Dat is een groot verschil met Amerika, waar de nieuwsstroom juist de hele nacht doorging. Verder hadden we als handicap: het nieuws was er al om negen uur. De rest was invulling.

„Vergeet niet dat we om zes uur ’s ochtends alweer terug waren. We hebben met tweehonderd man aan die uitzending gewerkt, met live schakelingen door het hele land. Er ging ook heel veel goed.”

