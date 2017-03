Na gruwelmoord gewoon weer keeper

Hij liet zijn ex-vriendin ontvoeren en verkrachten, hij vermoordde haar en voerde haar lichaam aan de honden. En toch werd keeper Bruno Fernandes de Souza (32) deze week feestelijk binnengehaald bij de Braziliaanse voetbalclub Boa Esporte, uit de staat Minas Gerais. Ondanks zijn veroordeling tot 22 jaar gevangenisstraf, waar hij slechts een derde van uitzat tekende Fernandes de Souza onlangs een tweejarig contract bij de club.

„Bruno is gestraft en de club wil hem helpen bij terugkeer in de maatschappij door hem een respectabele baan te bieden waar hij zijn talenten kan inzetten”, luidt de verklaring van de club uit de tweede divisie. De familie van zijn vermoorde ex-vriendin is woedend en wil hem zo snel mogelijk weer achter de tralies krijgen.

De omstreden keeper, die voor de moord onder meer bij topclub Flamengo speelde, kreeg tijdens de persconferentie applaus van de fans en deelde handtekeningen uit. Tegelijkertijd protesteerden buiten woedende Brazilianen. „We willen dit monster niet in onze prachtige stad en in de buurt van onze kinderen. Hij moet weg”, riepen woedende buurtbewoners van het stadje Varginha, de thuishaven van Boa Esporte.

Fernandes werd in 2013 veroordeeld voor zijn rol bij de moord op zijn ex-vriendin en fotomodel Eliza Samudio. Fernandes heeft zijn betrokkenheid op de moord altijd toegegeven. De twee ex-partners, die samen een zoontje hadden, maakten in 2010 hoog oplopende ruzie over de hoogte van de alimentatie. De zaak escaleerde nadat Samudio meer geld wilde van Fernandes en hem voor het gerecht sleepte.

De keeper maakte samen met een groep vrienden vervolgens een plan om van haar af te komen. Het fotomodel werd op klaarlichte dag ontvoerd, verkracht, gemarteld en vermoord. Na de moord voedde Fernandes haar lichaam aan zijn honden, een groep rottweilers.

Ondanks deze gruwelijke moord kwam Fernandes vorige maand al vervroegd vrij. Zijn advocaten hadden dit succesvol bepleit middels een petitie omdat de rechtbank veel te lang deed over de behandeling van zijn hoger beroep. De Braziliaanse justitie staat bekend om zijn trage behandelingsprocedures en opstapeling van zaken en Fernandes wachtte al jaren op de behandeling van zijn hoger beroep.

Na zijn vrijlating verschenen er filmpjes op internet waar was te zien dat de keeper samen met zijn vrienden feest vierde en champagne dronk. Vrijwel direct na zijn vrijlating melde zich verschillende voetbalclubs die geïnteresseerd waren in Fernandes, die uiteindelijk voor Boa Esporte koos.

Op sociale media uiten veel Brazilianen, onder wie veel vrouwen hun woede. Door deze zaak staat het extreme geweld tegen Braziliaanse vrouwen versus de macho cultuur weer volop in de aandacht. Er is al jaren een stijging van geweld tegen vrouwen en van het aantal verkrachtingen. Exacte cijfers zijn er niet, omdat veel vrouwen geen aangifte doen, maar naar schatting wordt er iedere elf minuten een vrouw verkracht in Brazilië.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is Brazilië een van de meest gevaarlijke landen van Latijns Amerika voor vrouwen en meisjes, en is het geweld tegen vrouwen de afgelopen jaren met 24 procent gestegen. Het Braziliaanse onderzoeksbureau Datafolha onderzocht dat vorig jaar een op de drie Braziliaanse vrouwen slachtoffer was van fysiek of geestelijk geweld.

Dat iemand als Fernandes de Souza ondanks deze gruwelijk moord op zijn ex-vriendin met open armen bij de voetbalclub wordt ontvangen is voor Braziliaanse vrouwenbewegingen een bewijs dat vrouwenrechten worden vertrapt. „Wij protesteren tegen het contract bij de club en tegen het feit dat deze club bereid is hun imago te linken aan geweld tegen vrouwen en moord op vrouwen. Deze man is een vrouwenmoordenaar en een verkrachter en het signaal dat nu wordt gegeven is dat zijn carrière belangrijker is dan het geweld tegen vrouwen dat hij heeft aangericht”, aldus een verklaring van uiteenlopende vrouwenorganisaties in Brazilië.

Juist vorige week, tijdens Internationale Vrouwendag, uiten de spelers van voetbalclub Cruzeiro zich solidair met de strijd tegen seksueel geweld jegens vrouwen. De spelers droegen tijdens een wedstrijd T-shirts met daarop de tekst „iedere 11 minuten een verkrachting”, als statement. Inmiddels hebben drie sponsoren van Boa Esporte zich terug getrokken. Ze willen de club niet langer meer financieel ondersteunen zolang keeper Bruno Fernandes de Souza er onder contract staat.