Minstens drie gewonden bij schietpartij op school Frankrijk

Bij een schietpartij op een middelbare school in de Franse stad Grasse (nabij Cannes) zijn volgens persbureau AFP drie mensen gewond geraakt. Nog eens vijf personen verkeren in shock. De politie heeft kort na het incident een zeventienjarige jongen gearresteerd. In eerste instantie was er sprake van nog een dader, maar dat bleek later niet te kloppen.

Wat de directe aanleiding is geweest, is nog niet bekend. De dader zou het vuur hebben geopend op het hoofd van de Alexis de Tocquevilleschool. Volgens een ooggetuige werd er eerst een knal gehoord waarna de jongen in de lucht schoot. Leerlingen vluchtten vervolgens naar een naburige supermarkt. Het schoolhoofd is bij het incident gewond geraakt, maar verkeert niet in levensgevaar.

De jongen die door de politie is gearresteerd, was zwaarbewapend. Hij had naast een geweer ook pistolen en een paar handgranaten op zak. Hij zou geen bekende zijn van de politie. Omwonenden is verzocht thuis te blijven. De autoriteiten hebben via een speciale app een nationaal alarm afgekondigd. Volgens de autoriteiten is er geen sprake van een terreurdaad, in tegenstelling tot de bombrief die donderdag bij het IMF in Parijs is ontploft.